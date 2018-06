Atenţie la ofertele de telefonie şi date mobile fără roaming!

Dacă doresc să călătorească în afara ţării, înainte de a alege o ofertă, fie că este vorba de o opţiune sau de un nou abonament, utilizatorii trebuie să verifice dacă aceasta include serviciul de roaming.

„În ultima perioadă, am primit la ANCOM petiţii din partea utilizatorilor cu privire la lipsa serviciului de roaming din planurile tarifare contractate. Este perioada vacanţelor şi este important ca cei care îşi vor petrece concediul în afara ţării să verifice înainte dacă beneficiază de serviciul de roaming pentru telefonul mobil sau trebuie să solicite furnizorilor activarea acestuia. Operatorii mobili pot comercializa şi abonamente sau cartele preplătite fără acces la servicii în roaming, cu resurse (minute/SMS-uri/MB/GB) utilizabile doar pe teritoriul României. ”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM.

Schimbarea planului tarifar

Utilizatorii de cartele preplătite care beneficiază de o opţiune fără acces la roaming şi care doresc acces la acest serviciu pot să îşi schimbe opţiunea (să achiziţioneze un plan tarifar cu acces la roaming) sau pot să dezactiveze opţiunea naţională şi, dacă au activ serviciul de roaming, să utilizeze creditul disponibil în cont, la tarife standard (în Spaţiul Economic European, tarifele naţionale). În aceste cazuri, beneficiile neutilizate din oferta naţională se pierd. Unii operatori pun la dispoziţia utilizatorilor şi oferte cu roaming care pot fi activate simultan cu cea naţională existentă în cont, în acest caz fiind disponibile în roaming beneficiile cumulate din cele două opţiuni.

Condiţiile de activare şi reactivare a opţiunilor sunt stabilite de fiecare furnizor, nefiind supuse reglementărilor europene referitoare la furnizarea serviciilor de roaming.

În cazul abonamentelor fără acces la serviciul de roaming, utilizatorii pot solicita furnizorului renegocierea contractului şi modificarea planului tarifar. O altă variantă la care pot apela utilizatorii în cazul în care nu doresc modificarea planului tarifar fără roaming constă în achiziţionarea unei cartele preplătite care să includă serviciul de roaming.

Bine de ştiut

- Trecerea de la un plan tarifar fără roaming la unul cu roaming presupune, de regulă, creşterea preţului, dar şi a resurselor incluse, astfel că poate conduce la începerea unei noi perioade minime contractuale.

- Ofertele fără serviciul de roaming inclus au început să fie comercializate după intrarea în vigoare a regulamentului „roam like at home”.

- Toate planurile tarifare cu serviciul de roaming activat beneficiază automat de „roam like at home” în UE/SEE, adică resursele naţionale pot fi utilizate şi în roaming, în SEE, în limita unei utilizări ocazionale şi rezonabile. Minutele/SMS-urile în reţea şi minutele internaţionale, incluse în abonamente şi opţiuni, pot fi utilizate doar în ţară.

Dacă operatorul tău nu îţi respectă drepturile legate de utilizarea serviciului de roaming, poţi face o sesizare scrisă către ANCOM, care să cuprindă şi datele de identificare.