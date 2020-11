Artiştii români, loviţi puternic de criza COVID-19. Veniturile au scăzut cu 85%

„Această pandemie îngrozitoare ne afectează pe noi, artiştii, în mod nemijlocit. Pentru că, în calitate de artişti de scenă, nu ne invită nimeni, nicăieri, că nu există evenimente. În calitate de compozitor, e mai rău. Neexistând evenimente, nu sunt nici bilete de vânzare. Şi noi din bilete primim drepturi de autor. De acolo provin drepturile de autor, dintr-o bucăţică de bilet. Care nu mai există. Previziunile noastre au fost sumbre anul acesta. O să luăm cam 15% din ce luam de obicei”, a declarat Horia Moculescu, în cadrul unei conferinţe de presă prilejuită de desfăşurarea Festivalului internaţional de muzică uşoară „Florentin Delmar”, scrie Agerpres.

El i-a felicitat pe organizatorii Festivalului Delmar pentru că au reuşit să ţină evenimentul cu public în sală, chiar şi în condiţii de pandemie.

„Sunt entuziasmat de faptul că mă găsesc la Focşani pentru acest festival. Că într-un moment apocaliptic în istoria mea lungă de 83 de ani am trăit aşa ceva. Ţin minte bombardamentele, şi germane şi americane. Deci am o vechime spre care să mă duc să-mi culeg amintirile. Sunt fericit că nu s-a întrerupt acest festival. Pentru că la noi, tot ce este provizoriu devine definitiv. (...) M-am bucurat când am aflat că acest festival se va organiza şi îi felicit pe organizatori”, a spus Moculescu.