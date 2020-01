Aplicaţia românească de laundry care te scapă de grija curăţării hainelor

Serviciul este disponibil deocamdată în toate sectoarele din Bucureşti şi urmează să fie deschis şi la nivel naţional. Acesta asigură preluarea şi returnarea hainelor, scopul fiind de a reduce timpul pe care oamenii îl dedică în mod curent curăţării rufelor.

Aplicaţia drop&go se adresează în mod special persoanelor cu un stil de viaţă activ, care preferă să dedice timp altor activităţi decât cele de rutină, cum este spălatul rufelor. Astfel, cine alege serviciile oferite de drop&go nu mai are grija hainelor care s-au murdărit şi trebuie curăţate. În mai puţin de 1 minut poate fi plasată comanda în aplicaţie, pentru ca rufele să fie ridicate şi duse la curăţătorie.

„Ne-am dorit să dezvoltăm o aplicaţie care să le ofere oamenilor cea mai bună experienţă de buying atunci când vine vorba de servicii de curăţătorie – spălătorie a hainelor. De aceea, am gândit un serviciu uşor de folosit, accesibil, care presupune un minim de efort şi puţin timp alocat. Acum, prin câteva click-uri, oricine poate trimite la curăţătorie rufele într-un minut. Mai mult, am adăugat şi elemente importante care cresc calitatea serviciului cum ar fi punga autosigilantă de unică folosinţă pentru plus de igienă sau umeraşe de calitate.

În procesul de dezvoltare a produsului ne-am uitat cu atenţie la ce se întâmplă şi în zona de livrare a mâncării. Acolo creşterea este explozivă şi e clar de câţiva ani că românii îşi preţuiesc tot mai mult timpul. Considerăm că piaţa din România avea nevoie de o astfel de noutate, mai ales că publicul căruia ne adresăm e format din persoane active, din mediul urban, care îşi organizează viaţa prin intermediul telefonului şi sunt foarte bine educate digital”, a declarat Cristian Toanchină, cofondator drop&go.

drop&go a pornit cu o investiţie iniţială de 300.000 de euro şi este un produs care face legătura între clienţii interesaţi, livratori şi spălătorii. Compania integrează pe platformă profesionişti din domeniu, spălătorii şi curăţătorii cu servicii de calitate, pentru a asigura pentru utilizatorii finali cele mai bune condiţii de operare. Selecţia partenerilor se face cu atenţie şi numai dacă corespund unor standarde ridicate de calitate.

Cum funcţionează drop&go

Facilităţile oferite de aplicaţie includ posibilitatea de a seta trei adrese diferite, de unde poate fi făcută preluarea şi livrarea hainelor. Totodată, pe durata unei zile, sunt disponibile trei intervale orare, la alegere, pentru care utilizatorii să opteze pentru predarea şi primirea hainelor. Astfel perioadele de aşteptare sunt reduse considerabil şi mult mai uşor de gestionat. Utilizatorii pot alege între intervalul orar 8:00 - 13:00, 13:00 - 18:00 sau 18:00 - 23:00.

Pentru a uşura cât mai mult acest proces, plasarea comenzii pentru solicitarea personalului care ridică rufele se face în mai puţin de 1 minut.

Pentru a facilita cât mai mult accesul pe platformă al utilizatorilor, drop&go le oferă clienţilor un credit de început de 50 de lei. Astfel primele două comenzi ale noilor utilizatori vor beneficia de o reducere de 25 de lei per comandă. Costul pentru acest serviciu variază în funcţie de numărul de obiecte vestimentare trimise la curăţătorie şi de tipul acestora.

Site-ul drop&go poate fi accesat aici. Aplicaţia este disponibilă atât pentru telefoanele cu Android, cât şi cele cu iOS.