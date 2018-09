Analiza Tradeville: Apple, circa 90% din profitul total al industriei de smartphone-uri

De-a lungul timpului Apple s-a dovedit a fi una dintre cele mai inovative companii, acest lucru fiind confirmat de evoluţia acţiunilor din ultimele două decade. Pe data de 2 august 2018, Apple a devenit prima companie din Statele Unite a cărei valoare de piaţă a depăşit un trilion de dolari.

Lansarea de anul trecut a iPhone X (cel mai bine vândut telefon din istoria Apple) a determinat creşterea preţului mediu de vânzare cu 19.5% de la 606 dolari/telefon la 724 dolari/telefon, fiind principalul factor care a contribuit la creşterea veniturilor.

„Prin intermediul produselor de înaltă calitate considerate a fi un „cult”, compania a câştigat loialitatea consumatorilor, deţinând un „pricing power” absolut remarcabil. Cu o cotă de piaţă de aproximativ 16% pe segmentul de smartphone, Apple a reuşit să genereze 87% din profitul total înregistrat la nivelul industriei”, susţin analiştii Tradeville.

În ultima perioadă, Apple şi-a concentrat atenţia pe dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor, segmentul cu potenţial de creştere net superior celui de telefonie mobilă. Veniturile pe segmentul „Servicii”, care includ Apple Music şi Apple Store au prezentat o rată de creştere remarcabilă de 30% însumând 9,5 miliarde de dolari. Totodată, acestea au depăşit aşteptările analiştilor de 9,2 miliarde de dolari.

Un alt serviciu Apple care se dezvoltă în ultima vreme, dincolo de Apple Music (40 de milioane de utilizatori la nivel global) este Apple Pay care poate fi utilizat în toate magazinele Costco din SUA, urmând să fie folosit şi de benzinăriile grupului. La ora actuală, Apple Pay are peste 250 de milioane de utilizatori la nivel global, iar CEO-ul Tim Cook a a nunţat că pe parcursul celui de-al treilea trimestru din 2018, au fost tranzacţii în valoare de un miliard de dolari. Apple Pay funcţionează în 24 de ţări şi are, în present, 4.900 de bănci partenere, iar compania a anunţat că plănuieşte să adauge şi Germania pe listă din acest an.

Apple Music rămâne cel mai utilizat serviciu de streaming de muzică din Statele Unite, la nivel global fiind depăşit de Spotify.

Cu toate acestea, fiindcă o parte semnificativă a veniturilor sale, dar şi a componentelor produselor provin din China, compania Apple ar putea fi afectată în cazul unor noi taxe vamale impuse importurilor.