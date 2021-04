Alstom confirmă că a discutat cu autorităţile din România pe tema testării unor trenuri cu hidrogen

Potrivit sursei citate, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, declara pe 23 martie că România vrea să testeze trenurile cu hidrogen, fiind vorba de o tehnologie nouă şi promiţătoare.

Conform Hotnews.ro , Alstom este singurul producător european de trenuri cu hidrogen şi va livra în ţări precum Germania, Italia şi Franţa. Alstom a început în 2014 lucrul la trenurile pe hidrogen, cel mai cunoscut model al său fiind Coradia iLint. Compania are o comandă de 41 de trenuri din Germania şi primele vor intra în circulaţie la început de 2022.

Cele mai rapide trenuri cu hidrogen ale companiei ating 140 km/h şi au o autonomie de 1.000 km.

Alstom prezintă trenurile cu hidrogen ca fiind o soluţie pe rutele unde ar fi scumpă electrificarea (1 - 3 milioane euro/km) şi unde lucrările de electrificare nu ar fi justificate de traficul foarte redus.

Ţările care care au testat trenuri pe bază de hidrogen sunt Olanda, Germania, Austria, Franţa şi Italia.

Trenurile pe hidrogen vor rămâne de nişă, fiindcă, deşi sunt ecologice şi silenţioase, sunt mult mai scumpe decât trenurile electrice. În plus, hidrogenul ocupă un volum mult mai mare decât dieselul şi deci un tren pe hidrogen nu are o autonomie mare şi nici nu sunt fezabile pentru viteze de peste 140 km/h. Trenurile pe hidrogen sunt potrivite pentru rute de până la 120 km.





Declaraţiile ministrului Drulă despre trenurile pe hidrogen

„Aş vrea să dezvoltăm un proiect de trenuri pe hidrogen şi am avut discuţii cu industria, dar m-aş bucura să fim „early-adopters”, ca să folosesc un termen din domeniul start-up-urilor de IT, adică să luăm o tehnologie în fază incipientă. Asta ne-ar permite să folosim bani europeni şi să atingem obiectivele globale europene în ceea ce priveşte emisiile de carbon”, a spus ministrul.

”Ne-ar putea ajuta şi să dezvoltăm o industrie şi cred că cel mai bine, dincolo de strategii, vorbe şi hârtii, este când o faci prin exemplu. O să folosesc o expresie: „când vede olteanul girafa”: când vom vedea trenul pe hidrogen, când vom merge cu el şi vom vedea că este o tehnologie fezabilă şi în operare, cred că asta va contribui la promovarea acestei tehnologii”, a spus ministrul.