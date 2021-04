România e pe locul 12 mondial la număr de morţi camuflate de COVID-19, cu Republica Moldova pe locul 8. E vorba de morţile în exces, care se calculează prin diferenţa dintre numărul de morţi estimate (pe baza anilor anteriori) şi numărul de morţi observate într-un anumit interval de timp. Vedeţi mai mult aici. Pentru ţările care nu se pot baza pe statistici – că nu se fac teste, că se dă oxigen pe culoare la bolnavi care ar trebui de fapt înregistraţi în terapie intensivă dar nu sunt, că nu se trec corect cauzele în certificatul de deces – acest indicator e vital. El măsoară nu doar fatalitatea ca rezultantă a performanţei sistemului de sănătate publică, ci şi calitatea guvernanţei, cît de corectă şi transparentă e o ţară. Aşa că nu e de mirare că pe primele locuri sunt Peru, care abia de vreo cîţiva ani a reuşit să facă o evidenţă a populaţiei cît de cît decentă, dar cu peste 70% din angajaţi în economia subterană, sau Rusia, unde nu afli decît că pe Putin îl votează 99% din Cecenia, dar nu şi că submarinul Kursk a avut un accident şi cîţi supravieţuitori sunt. România a debutat mai tîrziu în pandemia asta, am avut noroc, dar din iulie încoace am pierdut mai multe vieţi decît media UE, iar din noiembrie disproporţia a crescut dramatic, după cum puteţi vedea din graficul alăturat Eurostat. Nu e o noutate, înainte de alegeri am scris aici că e criminal faptul că s-au abandonat testele pentru ca să se poată ţine alegerile şi că nu alegeri ne trebuie, ci guvern de uniune naţională să managerizăm pandemia. Ca să se apere de colegii liberali care-i cer capul, faptul a fost recunoscut tardiv şi de Vlad Voiculescu. Cifrele oricum există, dar cine e la putere e deasupra legii. Nu am pierdut deci 25 000 de vieţi, ci multe peste – în noiembrie, decembrie şi ianuarie excesul de morţi a fost de 40-60%. O consecinţă indirectă a proastei guvernări şi a lipsei de scrupule a celor care voiau doar puterea a fost să se subevalueze mortalitatea tot timpul, dar mai ales peste iarnă cînd au trebuit ţinute alegeri şi instalat guvern nou. Ce se întîmplă azi, cînd o fracţiune a populaţiei refuză să mai accepte restricţii spunînd că totul e o minciună şi că guvernul exagerează e o consecinţă directă a lipsei de transparenţă de anul trecut. La polul opus avem ţări ca Noua Zeelandă sau Norvegia care sunt pe zero sau chiar pe plus – fiecare moarte e atît de bine categorizată şi publicată că nu există morţi în exces deloc.

România versus media EU la morţi în exces ianuarie 2020-ianuarie 2021. Sursa: Eurostat

Numai că a venit decontul. După cinci luni de carantină la Berlin, pornită în noiembrie cînd incidenţa era de peste 2 la mie pe săptămînă în medie (mari variaţii între oraş şi landuri) am ajuns acasă ca să am în fiecare noapte de trei zile demonstraţii sub ferestre şi să citesc cifre, de altfel subestimate, cu totul înfricoşătoare – peste 7 la sută incidenţa la Bucureşti, la Berlin era 1.3 cînd am plecat şi totul închis. Mai exact, se deschiseseră cîteva galerii şi cîteva magazine cu permisiunea să vîndă doar la uşă cu programare online (masca FP2 obligatorie), şi le-au închis la loc.

Cum arată în schimb capitala şi extensia ei de weekend, Valea Prahovei? Cozi la telegondolă, hoteluri şi terase pline, cafenelele din centru pline şi în interior – la Starbucks pe Calea Victoriei am văzut oameni lucrînd la laptop înăuntru. M-am plimbat pe Lacul Morii şi Herestrău şi am văzut în schimb numai biciclişti şi alergători cu mască. E Absurdistanul perfect. Or sufla în ştiri false ruşii sau mai ştiu eu cine, dar cam greu să lupţi cu ei cînd guvernul a fost şi rămâne el însuşi un producător masiv de ştiri false şi de realitate absurdă.

Sunt la bază medic, dintr-o familie de medici, şi citesc Lancet săptămînal, pe lîngă că mă uit pe siteurile de la CDC, OMS şi aşa mai departe. Ca atare ştiu că masca., mai ales cea FP2 şi FP3 te protejează perfect, că te infectezi de la alţii şi nu de la aer liber, că izolarea de alte persoane şi vaccinul sunt singura soluţie, că vaccinurile astea sunt eficiente şi sigure. Am mai scris despre asta. Proastă treabă face guvernul că nu are oameni de meserie care să explice constant ce e de explicat şi televiziunile că lasă oameni să citeze articole în Lancet care nu există, cînd ar putea fie să îi cheme doar cu oameni informaţi, sau să dea click live să întrebe unde scrie exact asta, să pună ăia degetul.

Deficitul de explicaţie poartă parte din vină pentru agitaţie, dar nu la restricţiile astea din urmă, pentru că ele sunt curat stupide şi inexplicabile. Nu ştii dacă să rîzi sau să plîngi cînd o auzi pe Raluca Turcan cerînd să fie sancţionată că nu şi-a pus mască cînd era singură în aer liber. Cu reguli arbitrare şi discreţionar aplicate nu ai cum să convingi nici oameni rezonabili, darămite puştimea pe care azi noapte la unu am văzut-o din balcon şi care mi-a strigat să ies cu ei.

Ce a funcţionat în carantina noastră germană. Reguli pe înţelesul tuturor:

Cu cît mai mult aer, cu atît mai mică e concentraţia virusului. Ca atare, nu ar trebui să purtăm mască decît în spaţii închise, afară numai la aglomeraţii (pieţe, cozi, trecere pietoni, cînd vorbim cu cineva), şi să încercăm să transformăm spaţiile închise în deschise pe cît se poate (deschidem ferestre, uşi, programăm liftul să stea cu uşa deschisă şi nu intrăm în el dacă mi e cineva înăuntru). Deschideţi geamurile la autobuzele astea care merg sigilate ca sicriele în Bucureşti, în vreme ce alergătorii singuratici şi cu mine umblăm cu mască pe baraj cu o distanţă de o sută de metri între noi. La UBER sau taxiuri staţi cu un geam deschis, curentul nu a fost niciodată nociv, deşi sunt superstiţii pe tema asta, numai aerul care stagnează poate deveni nociv. Slujba de Paşte numai afară, în grădină, sau online. În orice spaţiu închis masca e obligatorie, şi una de calitate, trebuie mai puţine măşti dacă le purtăm numai cînd trebuie şi nu şi aiurea, adică în aer liber. Limitarea numărului de persoane cu care ai voie să te întîlneşti pe afară sau la lucru. Du-te unde vrei cîtă vreme pricepi că nu ai voie să te vezi decît cu oamenii cu care locuieşti în aceeaşi casă, cu restul vorbeşti prin telefon sau pe Zoom. Limitarea accesului în magazine alimentare la 10 m2 suprafaţă (si aerul corespunzător ca volum) de persoană. Ai o sută de metri, nu ai voie mai mult de zece persoane înăuntru în acelaşi timp. Pui pe unul la uşă cu lanţul şi doar zece coşuri, cînd se termină alea lumea aşteaptă afară. Cu măşti dacă e coadă. O diferenţă clară între esenţial şi neesenţial, lasă supermarketul şi staţia de benzină deschisă non stop, dar închide lucruri neesenţiale, unde contactul e prin definiţie apropiat, ca frizerii, restaurante, săli de jocuri, saloane sau sălile de fitness, care nu prea au ferestre şi unde oricum e greu de lucrat cu mască. Restaurantele pot vinde prin takeaway sau delivery. Cafenelele trebuie să dea cafeaua la uşă sau pe geam şi să nu aibă scaune afară, ce să mai spun de înăuntru. Ai să asociezi din nou cafeaua cu şueta după ce trece chestia asta, acum o iei şi o bei în altă parte singur sau cu cine locuieşti. Lucraţi de acasă. Stimulaţi angajatorii care permit asta. Copiaţi acele servicii ale statului care funcţionează inteligent, de exemplu paşapoartele unde nici nu se mai permite să intri fizic să te programezi, astfel că la un singur moment dat intră la ei un număr minim, oamenii programaţi şi atît. De ce nu fac la fel şi alte părţi din administraţie, am văzut deja coadă la sectorul 1 din Amzei înainte de ora 8? Sigur, avem oameni needucaţi şi induşi în eroare de canalii, ca aceia care fac coadă degeaba la Romexpo, cînd vaccinarea e altfel în general bine organizată, o excepţie de la brambureala generală. Dar şi acolo se poate face ceva, publicitate să nu vii decît la ora programării, interzicerea accesului în curte pînă la ora programării, etc.

Vaccinarea merge bine în România, am înscris o vecină de 69 de ani pe platformă şi a primit telefon în trei zile. Decizia luată cu Astra Zeneca a fost bună şi am felicitat pe cei care au luat-o. Doar guvernul merge prost, parcă lucrează singur contra ideii că un guvern civil e capabil să conducă, împinge lucrurile pînă la aplauze pentru o conducere militară. Toate deciziile sunt politice în România, adică se iau în funcţie nu de ce recomandă doctorii, ca în Germania, ci de cine are muşchii mai mari. Nu poţi închide pe sponsorii cui e la putere şi politrucii nu au cum să explice poporului ce nu pricep nici ei, fiind incompetenţi! Nici cu un preşedinte ales a doua oară, deci care ar trebui să fie mai sigur de sine nu reuşim să fim raţionali, adică să sprijinim cu autoritate ce decid doctorii, ignorînd diferite lobby-uri.

Nu mai vorbesc de declaraţia pe proprie răspundere, care arată enorma ipocrizie a autorităţilor noastre, nu serveşte la nimic, decît la eventuala urmările penală a cuiva. De asta ne arde nouă, avem timp de urmăriri penale, ne luptăm cu cetăţenii sau cu virusul? Din balconul meu cu experienţa a 30 de ani pot spune că nu au fost nici 2000 de manifestanţi în Bucureşti, cui aţi dat 1600 de amenzi? I-aţi amendat pe toţi? Avem coronasceptici? Ia să facă PROTV şi cine mai are audienţă cîteva filmuleţe pe la morgă sau ATI, mă ofer să fac standup în ele şi să explic ce vedem, pe cuvînt. Oamenii sunt uşor de speriat, dacă protestatorilor nu le e frică de COVID e că nu au fost speriaţi bine, şi cînd guvernul aruncă bani să mituiască presa non stop te cruceşti ce ineficient sunt folosiţi. Lasă că îi sperie dna Şoşoacă pe banii ei mult mai hotărît.

Evident, televiziunile nu joacă un rol pozitiv, unii cheamă la revoltă citînd pseudosavanţi ca vechiul meu asistent universitar, Vasile Astărăstoae, reciclat din urmărit DNA în profesor de etică medicală, alţii în loc să explice de ce trebuie aplicate unele restricţii se luptă cu sindicatele (care au tot dreptul să ceară ce vor) sau manifestanţii. Dar nu e în principal vina presei. Ca să explici restricţiile, trebuie să le înţelegi, şi pentru asta trebuie ca ele să fie raţionale. Pandemia o controlăm raţional, sau deloc. Dacă această abordare rămîne, cu restricţii ineficiente pentru că sunt stupide, nu prea dure, ci prosteşti şi inconsecvente, România a adoptat de facto strategia supravieţuirii economice, indiferent de costuri umane, şi valul trei şi vaccinarea se vor lua la întrecere de viteză pînă la toamnă, cu rezultatul multor mii de morţi în exces, bunicii sau părinţii cuiva.

Omagiu celor din centrele de vaccinare, ATI şi salvări, că sunt trupe al căror sacrificiu e deliberat.

