1. Cât de amplu este fenomenul de sărăcie energetică în România la ora actuală? Câte familii/gospodarii sunt în această situaţie?

Sărăcia energetică, ca o problemă de suportabilitate a facturii, dar şi ca acces deficitar la mijloace moderne de asigurare a confortului în locuinţă, este un fenomen răspândit la nivelul Uniunii Europene, România fiind de asemenea afectată. Sărăcia energetică este un factor important de marginalizare socială, generând obstacole în parcursul educaţional şi socio-economic al comunităţilor. Aşadar, sărăcia energetică este direct corelată cu veniturile mici, eficienţă energetică scăzută şi costuri mari cu energia.

Conform celui mai recent studiu eleborat de Centrul pentru studiul democraţiei (CSD) pe tema sărăciei energetice şi a consumatorului vulnerabil, se estimează că peste 20% dintre gospodăriile din România se află în sărăcie energetică, în timp ce ajutoarele de încălzire ating aproximativ 5% dintre gospodării. O altă formă a sărăciei energetice o reprezintă lipsa accesului formal la electricitate. Conform unor estimări din raport, luând în considerare numărul locuinţelor neelectrificate, pe cel al locuinţelor ridicate fără autorizaţie (care nu pot fi conectate de operatorii de distribuţie) şi datele privind pierderile de reţea şi consumul propriu tehnologic, aproximativ 460.000 de locuinţe din România (7% din totalul locuinţelor) nu au acces sau au acces informal la electricitate. Aşadar, pentru România este o temă de interes, întrucât rata excluziunii sociale şi cea a sărăciei energetice sunt printre cele mai mari din UE.

2. Există soluţii pentru aceste familii aflate în dificultate?

Combaterea acestui fenomen este un subiect extrem de important pe agenda europeană, în condiţiile în care peste 50 de milioane de locuinţe din Uniunea Europeană sunt afectate. Nu întâmplător, Comisia Europeană a lansat Observatorul sărăciei energetice, prin care se urmăreşte întelegerea şi combaterea acestui fenomen în ţările UE. Şi cu siguranţă trebuie să devină un subiect de maxim interes şi pentru România.

În viziunea noastră, utilizarea inovaţiilor tehnice, economice şi sociale ca instrumente de reducere a sărăciei energetice şi combatere a vulnerabilităţii consumatorilor este esenţială. Şi este la fel de important să avem deschiderea către exemple de bune practici din alte ţări europene care au implementat modele de succes în reducerea sărăciei energetice.

Acesta este motivul pentru care, împreună cu Ashoka România am organizat dezbaterea publică “Social Innovation to Tackle Fuel Poverty: What Works in Romania?” în vederea identificării unor soluţii viabile menite să ofere sprijin consumatorilor vulnerabili. Ne-am dorit foarte mult să aducem în România soluţii concrete şi exemple de bune practici din alte ţări şi să încurajam comunitatea să acţioneze pentru reducerea efectelor negative ale acestui fenomen. Fondatorii a patru inovaţii sociale de combatere a sărăciei energetice din Marea Britanie, Belgia, Germania şi Spania au oferit exemple de bune practici.

Belgia, de exemplu, prin proiectul Samenlevingsopbouw, a pus bazele unui sistem de închiriere şi achiziţie în rate, în condiţii speciale de finanţare, de aparatură electrocasnică având o clasă energetică superioară, deci capabilă să genereze economii de energie. Această soluţie inovatoare oferă acces la aparatură electrocasnică eficientă oamenilor care în mod normal nu îşi pot permite astfel de dispozitive.

Organizaţia ECODES din Spania a prezentat proiectul “Nicio casă fără energie”, care oferă o soluţie tehnologică la problema sărăciei energetice. Cu ajutorul unui chestionar sunt adunate date despre starea familiei şi a locuinţei şi date cu privire la contractele de utilităţi de la persoanele vulnerabile. Pe baza lor, aplicaţia oferă un raport cu sfaturi pentru reducerea consumului de energie.

Un alt exemplu de bune practici este proiectul Renania de Nord Westfalia Împotriva Sărăciei Energetice al Verbraucherzentrale NRW (Germania), care oferă gratuit consiliere bugetară, juridică şi consiliere cu privire la modalităţi de scădere a consumului de energie pentru gospodăriile afectate de sărăcie energetică. Iniţiativa urmăreşte să prevină deconectările şi să asigure acces permanent la energie pentru gospodăriile afectate.

În Marea Britanie, Plymouth Energy Community ajută localnicii şi organizaţiile locale să transforme felul în care ei cumpără, folosesc şi produc energie în oraş. Activitatea PEC se concentrează pe trei obiective majore: reducerea facturilor la energie şi a sărăciei energetice, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi generarea unui flux de energie verde locală către oraş.

Cheia pentru combaterea sărăciei energetice este, astfel, o combinaţie de măsuri diferite deja identificate de experţi. Cele mai multe dintre ele sunt, într-adevăr, legate de eficienţa energetică. Ajutoarele financiare bine direcţionate rămân o măsură necesară în continuare.

Pe plan local, o altă măsură esenţială o reprezintă creşterea gradului de digitalizare. Spre exemplu, prin implementarea contorizării inteligente, vom avea o mai bună înţelegere a modului în care energia este consumată, astfel încât serviciile să poată fi adaptate la nevoile consumatorilor. Foarte utilă ar fi relaxarea condiţiilor necesare pentru contractarea serviciilor de furnizare a energiei şi acordarea unei forme de act de proprietate persoanelor aflate în situaţii problematice.

3. Care sunt planurile Enel legat de aceste probleme?

La nivel global, Enel şi-a luat angajamente ferme cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Naţiunilor Unite (SDG), printre care şi accesul la energie. Astfel, reducerea sărăciei energetice este în mod explicit parte din strategia companiei.

În România, Enel a iniţiat mai multe proiecte pilot în parteneriat cu mai multe ONG-uri (în zonele sărace din cartierul Ferentari din Bucureşti dar şi în Valea Jiului) prin care compania încearcă să se adapteze la particularităţile consumatorilor vulnerabili sau afectaţi de sărăcia energetică. Planul nostru este să adunăm concluziile acestor proiecte şi studii şi, pe baza lor, să modificăm procesele noastre interne şi să facem recomandări legislative şi de reglementare pentru susţinerea consumatorilor vulnerabili şi reducerea sărăciei energetice în România.

De asemenea, rămânem implicaţi în proiectele care îşi propun să arate dimensiunea acestui fenomen în România, dar şi să aducă soluţii concrete în combaterea lui.