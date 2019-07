Afacerile Christian Tour, în creştere cu 57% în primele 6 luni, impulsionate de vânzările de vacanţe în Antalya şi Grecia

Astfel, cifra de afaceri pe acest segment a atins valoarea de 84 milioane de euro, cu 55% mai mult faţă de acelaşi interval al anului 2018.

„Vacanţele de tip sejur s-au detaşat în preferinţele românilor. Topul este condus de Grecia, aleasă de 48.000 de turişti, atât pe pachetele cu zbor, cât şi pe cele cu transport individual, urmată de Antalya, unde de la un an la altul avem o creştere a solicitărilor. Este şi motivul pentru care în 2019 am introdus zboruri charter către această destinaţie şi din oraşe din care nu am operat până acum precum Baia Mare. Anul acesta, numărul celor care merg în vacanţă în Antalya cu charterele noastre a ajuns la 40.000 de persoane”, a declarat Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour.

Totodată, agenţia a vândut în intervalul ianuarie-iunie vacanţe în destinaţii interne în valoare de 6 milioane de euro, cele mai căutate locuri fiind: litoralul (în principal, Mamaia), staţiunile balneo, cele de munte şi city-break-urile.

Interesul românilor pentru destinaţii exotice a dus la o creştere a vânzărilor înregistrate de Christian Tour în primul semestru al anului cu 36% faţă de aceeaşi perioadă din 2018. Destinaţiile cele mai solicitate sunt Thailanda, Republica Dominicană, Bali, America de Sud, China şi India.

Agenţia a înregistrat o creştere a vânzărilor de peste 20 de procente şi pe zona circuitelor culturale. „Nu doar destinaţiile de litoral sunt căutate de turişti, ci şi programele de circuite culturale. De exemplu, programul în Rusia a avut un succes foarte mare şi am fost nevoiţi să suplimentăm grupurile de turişti. De asemenea, toate programele în Franţa sunt extrem de solicitate. Circuitele culturale în Turcia, în special în Istanbul, sunt la mare căutare, datorită preţului mic şi a programului foarte atractiv pentru turişti. Interesant este faptul că românii au început să meargă în circuite şi în Balcani: în Croaţia, Albania, Bosnia, Kosovo chiar. Sunt din ce în ce mai interesaţi de istoria acestor popoare, de obiectivele turistice, sunt încântaţi de mâncarea tradiţională”, a declarat Cristina Aldea, managerul Departamentului Circuite Culturale.

În intervalul ianuarie-iunie 2019, agenţia de turism a vândut servicii de călătorie pentru aproape 200.000 de clienţi.

Agenţia Christian Tour este deţinută de Cristian Pandel şi este prezentă atât în ţară, prin cele peste 40 de sedii proprii, cât şi în străinătate, în Republica Moldova, Serbia (unde operează săptămânal patru zboruri charter în acest sezon), Polonia, Grecia, Turcia, Spania şi SUA. În 2018, compania a avut vânzări de 85 de milioane de euro.

