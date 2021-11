Adrian Câciu, despre rectificarea bugetară: Există carenţe în privinţa proiecţiei bugetare. Anul viitor aş vrea să avem proiecţii corecte VIDEO

Principalele declaratii:

Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetară din acest, menţinându-se ţinta de deficit de 7,13% din PIB, a anunţat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

"Rectificarea bugetului de stat a fost adoptată, am menţinut ţinta de deficit de 7,13% din PIB. Am asigurat resurse necesare pentru acest an, până la 31 decembrie, şi am reuşit să găsim o soluţie pentru deblocarea situaţiei critice de la CEC Bank", a spus ministrul.