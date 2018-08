Administratorii Pilonului II, anchetaţi de ASF după ce au cumpărat acţiuni la DIGI. Care sunt riscurile

„Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat o investigaţie a tuturor aspectelor rezultate în urma informaţiilor apărute în spaţiul public. Asigurarea stabilităţii pieţelor financiare non-bancare, precum şi verificarea respectării prevederilor legale incidente acestor pieţe, reprezintă obiective fundamentale ale ASF. În situaţia în care, în urma analizelor efectuate, Autoritatea constată nerespectări ale legislaţiei care guvernează activitatea entităţilor supravegheate, adoptă măsurile care se impun conform legii sau sesizează, după caz, organele abilitate”, a informat ASF.

Autoritatea a explicat că a fost doar notificată cu privire la intenţia de listare a Digi Communications pe bursa de la Bucureşti, compania fiind autorizată de autoritatea din Olanda.

„Având în vedere principiul liberei circulaţii a capitalului la nivel european, orice emitent dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) se poate lista în alt stat membru UE, prin procedura de paşaportare (passporting). În astfel de situaţii, prospectul de emisiune trebuie aprobat de către autoritatea de supraveghere din statul de origine.

În cazul listării la Bursa de Valori Bucureşti a companiei Digi Communications N.V., prospectul de emisiune a fost aprobat de autoritatea din Olanda, Autoritatea de Supraveghere Financiară fiind doar notificată cu privire la acest demers. Prospectul, făcut public în vederea listării, pune la dispoziţia investitorilor toate informaţiile relevante despre situaţia companiei şi menţionează inclusiv riscurile asociate, precum: riscuri referitoare la activitatea şi industria în cadrul căreia societatea îşi desfăşoară activitatea, riscuri legate de aspecte legale, de reglementare şi de litigii, riscuri legate de investiţiile în ţările în care societatea îşi desfăşoară activitatea, riscuri legate de poziţia financiară şi riscuri legate de ofertă şi de acţiuni”, a informat ASF.

Vâlcov a sesizat ASF

Fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare pentru luare de mită, a continuat duminică şirul atacurilor începute în urmă cu trei săptămâni asupra administratorilor de pensii private, pe care-i acuză că au cumpărat cu bună ştiinţă acţiuni ale unei companii urmărite penal.

„Acum două săptămâni am atras atenţia asupra neregulilor de la data listării Digi. Ieri am revenit şi am întrebat ASF-ul dacă este adevărat că valoarea contabilă a acţiunilor Digi este de 1 leu şi 8 bani. Încă aştept răspunsul la această întrebare! După cum se vede, la data listării, acţiunile Digi erau cotate la 40 lei. Astăzi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai puţin) şi continuă să scadă”, a scris Vâlcov pe pagina sa de Facebook.

„Pentru corecta informare a românilor continui să intreb ASF :

1) Este adevărat că peste 3 milioane români au acţiuni la Digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul II)?

2) Este adevărat că o mare parte a banilor încasaţi pe acţiunile Digi s-au dus în contul unei firme offshore din Cipru?

3) Este adevărat că datoriile Digi depăşesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor?

4) Aveau voie fondurile de pensii să achiziţioneze acţiuni la o companie urmărită penal?”, scrie Vâlcov.

La sfârşitul lunii iulie, Vâlcov afirma la România TV că şase din şapte fonduri de pensii private au cumpărat acţiuni la RCS-RDS, în condiţiile în care compania a înregistrat, într-un an scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menţine şi în anul următor. Când vinzi iluzii e fraudă, a spus el, adăugând că SRL-urile care administrează pensiile private percep comisioane uriaşe.

"RCS-RDS anul trecut această companie, care nimeni nu ştia cât valorează, s-a gândit hai să ieşim, deşi aveau 153 de milioane de euro capital, atât aveau ei bunurile lor, să ieşim pe piaţă să ne evaluăm. La cât s-au evaluat? La patru miliarde de lei, adică de patru ori mai mult. Au ieşit pe piaţă în condiţiile în care cei care trebuiau să cumpere ştiau- această companie are dosar penal, chiar atunci au ieşit. Administratorii ei, în dosar penal. Între 30 şi 50% dintre reţele nu au avize, adică s-au legat prin localităţi, a sunat cineva de la DNA au mai sunat din altă parte şi s-au rezolvat lucrurile în sensul că au trecut cu firul. Fondul de pensii au zis hai să cumpărărm acţiuni la RDS. Cu cât? 4 miliarde. Patru valorează? Cu atât cumpărăm şi noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Şase din cele şapte fonduri, minim cinci au acţiuni la RDS în condiţiile în care într-un an de zile acţiunile au scăzut cu 25%, adică azi compania nu mai valorează patru miliarde, valorează trei. Într-un an trendul este să se ducă cu încă 25% în cap, în condiţiile în care astăzi compania are 1,2 miliarde de euro datorii", a declarat Darius Vâlcov, la România TV.

Acesta susţinea că se poate suspecta o fraudă, în condiţiile în care tehnologia companiei este una învechită şi sunt posibile scăderi în continuare.

"Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect şi spui cumpăraţi acţiuni la Digi că acţiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu eşti cu 25% mai puţin, nu te dezvolţi, îţi faci mai multe datorii, să ştii că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni pe bursă poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conştienţă că în 3-4 ani nu se va mai trage cabluri în România şi nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie şi le iei banii de pensii...", a mai spus fostul ministru al Finanţelor.

Darius Vâlcov a afirmat că cele şapte companii administrează 10 miliarde de euro.

"A fost un scandal cu Pilonul II. De unde a plecat? Am chemat cei şapte administratori, că sunt şapte SRL-uri care administrează pensiile private ale românilor, în sensul în care am zis că nu mai dam banii la stat dăm un 300 şi ceva de mililoane de euro, fiecare are angajaţi între 20-30 de angajaţi, unul singur are 70 de angajaţi. Miliardul şi jumătate doar comisionare, ei administrează 10 miliarde de euro. Am întrebat voi cu cine vă consultaţi? Vă consultaţi între voi?", a declarat Darius Vâlcov, consilierul de stat al premierului, la România TV.