Adevărul Live, ora 10.00: Va intra oare România în „recesiunea coronavirus“?

Au statele lumii puterea de a reacţiona? Cum? Când? Sub ce formă? Statutul României, economie fragilă, în afara zonei Euro, cu o politizare extremă a deciziilor economice luate câteodată sub imboldul unor tendinţe populiste, poate să ne ducă mai aproape de recesiunea globală anunţată acum pe foarte multe canale oficiale aparţinând ONU, Băncii Mondiale, FMI, etc? Sau totul nu este decât o imensă manipulare şi o formă de a distrage atenţia asupra proastei guvernări şi incapacităţii flagrante a unor lideri politici? Când se va putea oare vorbi de o revenire la normalitate şi ce va însemna, la nivel macro-economic, “normalitatea post pandemiei”?

Discuţia credem că este mai mult decât necesară într-un moment în care panica este pe cale să se extindă, depăşind cu mult domeniul urgenţei sanitare, influenţând sau chiar începând să modifice substanţa marilor mecanisme financiare şi să compromită dezvoltarea economică.