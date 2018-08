Încă 20 de kilometri de autostradă ar putea fi inauguraţi până la finalul anului

„Sper ca până la sfârşitul anului 2018 acest segment să poată fi deschis traficului, astfel încât măcar 20 de kilometri din această autostradă să poată fi folosiţi de cetăţeni”, a spus Şova, în conferinţa de bilanţ al celor 6 luni de mandate, potrivit Agerpres.

El a spus însă că nu are încredere că antreprenorul care execută lucrări la lotul 3 va putea respecta termenul de recepţie pentru darea în circulaţie, stabilit în acest an, iar penalităţile calculate în acest caz pentru diverse abateri în execuţia contractului au depăşit deja un milion de euro.

„La autostrada Lugoj-Deva loturile 3 şi 4 am adus în atenţia opiniei publice ori de câte ori am avut ocazia faptul că există discrepanţe foarte mari din perspectiva mobilizării, cât şi a calităţii lucrărilor. Din păcate, lotul 3, deşi termenul de deschidere a traficului, de recepţie este din perspectivă contractuală în acest an reafirm faptul că astăzi nu am încredere că antreprenorul va putea să se achite de aceste obligaţii, dat fiind modul în care a lucrat anul trecut, cât şi anul acesta. Am speranţe că antreprenorul de pe lotul 4, un lot greu, dar şi un antreprenor a cărui mobilizare ar trebui să constituie un exemplu pentru toţi antreprenorii de lucrări de infrastructură rutieră, cât şi feroviară, ar trebui să îl ia de exemplu”, a mai spus Şova.

De asemenea, ministrul a spus că „are aşteptări” să se deschidă traficului, spre finele anului, măcar „o bună parte” dintre loturile de autostrada Câmpia Turzii - Târgu Mureş.

„Am aşteptări pentru perioada următoare cu privire la o serie de loturi de autostradă din segmentul Câmpia Turzii - Tg. Mureş, spun generic acest segment, loturi care se află în faze destul de avansate de execuţie. Cele mai multe depăşesc 75%. Nu sunt nişte distanţe mari, însă am speranţa că dacă mobilizarea antreprenorilor se va îmbunătăţi şi aceste loturi sau măcar o bună parte dintre ele se vor putea deschide traficului spre finele acestui an”, a menţionat el.