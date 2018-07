Pegas va deschide câteva zeci de magazine în franciză şi pune bazele fabricii pentru a produce biciclete exclusiv în România

Între 5.000 şi 25.000 de euro este investiţia într-o franciză Pegas, în funcţie de dotările dorite în magazin, începând cu mobilierul standard şi încheind cu partea de entertainment.

„După o analiză temeinică a proceselor de management, operaţionale, financiare, a resurselor umane şi a nevoilor de marketing, am elaborat un pachet complex de franciză care cuprinde inclusiv manualul operaţional, cu proceduri şi reguli clare de organizare a afacerii. Fiind vorba de o afacere care, de regulă, are un puternic accent sezonier, am creat un model de business bazat pe module variate ce pot asigura surse constante de venit pe tot parcursul anului”, a declarat Mircea Coman, consultant francize PROFIT system în România.

Mai exact, francizatul va avea posibilitatea să dezvolte business-ul şi în afara serviciilor din magazin. În funcţie de tipul de clienţi cărora se adresează, poate apela la partea de gaming, evenimente Pegas, flote de biciclete pentru închiriat sau vânzări online.

„Specificitatea magazinelor noastre este că ne concentrăm pe vânzările directe, faţă în faţă. Numai atunci clientul poate alege echipamentul perfect adaptat nevoilor sale. Cu toate acestea, vânzarea prin internet este o modalitate de a suplimenta veniturile, motiv pentru care punem şi platforma online la dispoziţia francizaţilor noştri”, a declarat Andrei Botescu, fondator Atelierele Pegas.

Franciza vine la pachet cu o mulţime de alte avantaje: sortiment variat de produse, sprijin în găsirea unei locaţii potrivite, garanţia produselor şi un plan susţinut de marketing pentru promovarea brandului. Mai mult, echipa de suport Pegas oferă ajutor în gestionarea comenzilor, inventariere, achiziţii, vânzări, marketing.

În acest moment, Pegas are şapte magazine proprii, în Bucureşti, Timişoara, Râmnicu Vâlcea, Suceava şi Constanţa, dar vinde bicicletele în 300 de magazine partenere şi pregăteşte deschiderea a câteva zeci de magazine în franciză numai anul acesta, atât în ţară, cât şi peste hotare. În plus, alte 4 magazine proprii vor fi deschise în curând, 2 în Bucureşti, unul în Cluj Napoca şi altul în Iaşi. La 6 ani distanţă de la momentul în care a fost relansat brandul, producţia a ajuns să depăşească 25.000 de biciclete pe an şi au fost create până acum 28 de modele. Iar planurile de dezvoltare sunt impresionante.

Producţie exclusiv în România

„La toamnă punem bazele fabricii de biciclete, astfel încât întreaga producţie să fie făcută exclusiv în România. În plus, am aplicat la un fond de 3 milioane de euro pentru dezvoltarea unui sistem de bike sharing cu biciclete electrice”, mai spune Andrei Botescu, fondator Atelierele Pegas

Cel de-al şaptelea magazin Pegas, cel din Constanţa, a fost lansat oficial duminică, 15 iulie. Aici a fost adusă, în premieră, şi o bicicletă ApeRider, dintre cele ce vor intra în sistemul de bike sharing, Constanţa fiind printre primele oraşe vizate de dezvoltarea serviciului de smart bike sharing.