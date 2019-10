O uriaşă corporaţie japoneză anunţă noi investiţii în fabrica din Alexandria

Ministrul Ştefan Radu Oprea va avea o întrevedere cu Tetsuo Agata, preşedintele JTEKT Corporation Japan. Vizita delegaţiei japoneze în România marchează o nouă etapă în extinderea afacerilor concernului pe piaţa autohtonă, potrivit ministerului pentru Mediul de Afaceri.

Anunţul investiţiei a fost lansat în vară, în contextul discuţiilor cu o delegaţie română condusă de secretarul de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri Paula Pîrvănescu în Japonia. „România este pregătită să primească un nou nume important din industria mondială de componente auto. Industria auto reprezintă unul dintre motoarele exporturilor româneşti. Cei mai mari jucători din sectorul componentelor auto au zeci de fabrici în România, centre de producţie care susţin oraşe întregi prin comenzile pe care le primesc”, a transmis atunci oficialul român comunităţii de afaceri din Japonia.

Valoarea investiţiei anunţate în unitatea de la Alexandria este de 125 milioane euro.

În România, fabrica de rulmenţi din Alexandria funcţionează încă din anul 1971, când a fost înfiinţată ca o companie de stat, cu know-how Koyo Seiko, producând primii rulmenţi în anul 1974.

În 1998 Koyo Seiko Co. Ltd. a cumpărat majoritatea acţiunilor companiei, devenind Koyo România S.A. În anul 2006 compania implementează în plan de îmbunătăţire a calităţii şi se axează, în principal, pe rulmenţii din industria auto, iar în anul 2009 pune în funcţiune 4 linii continue de asamblare.

În urma fuziunii ce a avut loc în ianuarie 2006, între Koyo Seiko Co, Ltd. şi Toyoda Machine works, Ltd. a luat fiinţă JTEKT Corporation. Astăzi, JTEKT Corporation, cu sediul social în Osaka, Japonia, are operaţiuni la nivel mondial în Europa, Asia, SUA şi America Latină.

Compania are activităţi axate pe patru domenii majore: rulmenţi, sisteme de direcţie, transmisie şi maşini-unelte.