Companiile petroliere se îndepărtează de la a investi în Marea Neagră

„În urma modificării regimului fiscal va deveni mult mai dificil pentru fiecare investitor să adopte o decizie de investiţie pozitivă”, a declarat Richard Tusker, şeful ExxonMobil din România, potrivit HotNews. „Acum doi ani, am început procesul de explorare în Marea Neagră. Au existat o serie de blocaje dar aveam confirmată stabilitatea. Am primit asigurări din partea guvernelor care s-au succedat, dar, acum, am constatat că au fost încălcate contractele şi înţelegerile iniţiale”, a mai declarat Richard Tasker.

„După ceea ce am văzut că s-a întâmplat astăzi aici ne îndepărtăm de a adopta o decizia finală favorabilă de investiţie”, a declarat la rândul său Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, după şedinţa comisiilor reunite ale Camerei Deputaţilor în care au fost introduse mai multe amendamente, printre care unul care impune un impozit progresiv pentru veniturile suplimentare obţinute din vânzarea producţiei din Marea Neagră.

„Considerăm că amendamentele adoptate de Camera Deputaţilor vor avea un impact negativ semnificativ asupra industriei de petrol şi gaze offshore din România şi vor descuraja investiţiile din Marea Neagră, cu consecinţa imediată a diminuării potenţialul de producţie suplimentară de hidrocarburi din zona offshore”, transmit reprezentanţii Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (RBSTA)

Asociaţia acestora consideră că „stabilitatea şi predictibilitatea mediului legislativ românesc, în general şi a regimului fiscal, în particular, pe întreaga perioadă a contractelor de concesiune, reprezintă o condiţie esenţială pentru dezvoltarea cu succes a resurselor de hidrocarburi offshore”.

Actualii titulari de concesiuni din sectorul românesc al Mării Negre reprezentaţi în RBSTA sunt Black Sea Oil & Gas, ExxonMobil, Gas Plus International, Lukoil, OMV Petrom, Petro Ventures Europe, Romgaz.

Impozit progresiv, în funcţie de evoluţia preţului gazelor

Un amendament prezentat luni de preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea şi adoptat de plen se referă la aplicarea unui impozit pe veniturile suplimentare din vânzarea producţiei, care va creşte odată cu majorare preţului gazelor.

Este vorba de un impozit de 30% din venitul suplimentar pentru preţurile cuprinse între preţul de bază de 45,71 lei/MWH şi 85 lei/MWh inclusiv.

Impozitul creşte apoi progresiv cu majorarea preţului:

- 15% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 85 lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv;

- 20% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 100 lei/MWh şi 115 lei/MWh inclusiv;

- 25% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 115 lei/MWh şi 130 lei/MWh inclusiv;

- 30% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 130 lei/MWh şi 145 lei/MWh inclusiv;

- 35% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 145 lei/MWh şi 160 lei/MWh inclusiv;

- 40% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 160 lei/MWh şi 175 lei/MWh inclusiv;

- 45% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri între 175 lei/MWh şi 190 lei/MWh inclusiv;

- 50% din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri care depăşesc 190 lei/MWh.