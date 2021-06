Autostrada Sibiu – Piteşti: Chinezii revin în cursa pentru lotul 4, printr-o decizie a magistraţilor, deşi lucrările au fost atribuite deja austriecilor de la Porr

„Respinge plângerea formulată de CNAIR, ca tardiv formulată. Respinge cererea formulată de petenta China Railway 14TH Bureau CO LTD privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în temeiul disp. art. 267 din TFUE. Respinge plângerea formulată de petenta Porr Construct SRL ca nefondată. Admite plângerea formulată

de petenta China Railway 14TH Bureau CO LTD.

Modifică în parte decizia CNSC. In rejudecarea contestaţiei formulată de China Railway 14TH Bureau CO LTD: Admite în parte contestaţia formulată de China Railway 14TH Bureau CO LTD. Anulează comunicarea rezultatului procedurii nr. 17841/04.03.2021 şi în parte raportul procedurii de atribuire nr.24/2928/04.03.2021 în partea referitoare la respingerea ca inacceptabilă a ofertei depuse de China Railway 14TH Bureau CO LTD.

Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de China Railway 14TH Bureau CO LTD din perspectiva verificării incidenţei motivelor de excludere prevăzute de disp. art. 167 alin. 1 lit. c) şi lit. h) din Legea nr. 98/2016 conform considerentelor prezentei decizii. Menţine în rest decizia CNSC. Definitivă”, se arată în soluţia pe scurt pronunţată marţi, 8 iunie, de Curtea de Apel Bucureşti.

Astfel, contractul pentru secţiunea Tigveni-Curtea de Argeş (10 km) încă nu poate fi semnat cu antreprenorul PORR din Austria, desemnat câştigător în primăvară (Porr construieşte şi lotul 1 Sibiu – Boiţa).

Compania de Administrare a Infrastructurii atribuise, iniţial, contractul austriecilor de la Porr, care au cerut 1,67 miliarde de lei pentru realizarea în cinci ani a celor 10 kilometri de şosea rapidă.

Durata contractului este de 60 de luni, din care 16 luni perioada de proiectare şi 44 de luni perioada de execuţie a lucrarilor. Perioada de garanţie a acestora este de 10 ani.

Firma din Asia fusese exclusă de la licitaţie deoarece nu a menţionat nimic în documentaţia depusă de problemele avute în Georgia cu Banca Mondială şi nici despre faptul că a ajuns astfel timp de trei ani pe lista neagră a instituţiei financiare.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, declara recent, la Digi24, că anul viitor vom avea prima tăiere de panglică pe autostrada Sibiu-Piteşti.

Austriecii care construiesc cei 13 kilometri dintre Sibiu şi Boiţa au realizat deja 40% din lucrări, prin urmare la finalul anului viitor autostrada va fi gata.

Acum în vară vor intra în teren şi italienii de la Astaldi, care vor construi cei 30 de kilometri de şosea rapidă dintre Piteşti şi Curtea de Argeş. Alte două loturi cu o lungime totală de 69 de kilometri sunt în licitaţie.