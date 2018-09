Rezultatele pozitive se datorează în special eficienţei, fie că vorbim de strategii inteligente de extindere, de răspuns prompt la cerinţele chiriaşilor şi de reducere a amprentei energetice a clădirilor din portofoliul companiei. Despre performanţele grupului şi planurile pentru viitorul apropiat ne oferă mai multe detalii Iuliana Buşcă, Commercial & Business Development Manager al CTP Romania.

Cum a evoluat CTP România în 2018 şi care sunt livrările programate până la sfârşitul anului?

În acest an, CTP şi-a propus să finalizeze peste 300.000 m² de spaţii logistice premium, având ca ţintă trecerea pragului de 1 milion m² până la finalul lui 2018, la nivel naţional. Astfel, depăşim cu mult performanţele din 2017, când am livrat suprafeţe închiriabile totalizând aproximativ 180.000 m². În prezent avem în desfăşurare numeroase proiecte atât în Bucureşti, cât şi în ţară:

în CTPark Bucharest este în construcţie o clădire de 50.000 m 2 , din care 25.000 m 2 au fost livraţi în T2 2018;

, din care 25.000 m au fost livraţi în T2 2018; în CTPark Bucharest West au fost demarate lucrările pentru dezvoltarea a două clădiri, care vor ocupa o suprafaţă construită cumulată de aproximativ 200.000 m², programaţi pentru livrare în mai multe faze, în 2018 şi 2019;

în CTPark Timişoara II a fost demarată construcţia a 9.000 m², care urmează să fie livraţi până la finalul lui 2018 ;

în CTPark Piteşti a fost demarată construcţia pentru o altă clădire de 6.000 m², care va fi livrată în T4 2018.

În ceea ce priveşte evoluţia CTP până în acest moment, 2018 a fost un an plin, în care ne-am consolidat echipa, atât la nivel local, cât şi internaţional pentru a ne asigura că vom putea răspunde nevoii de extindere a clienţilor noştri în cele mai bune condiţii. Concomitent, am continuat să construim şi să livrăm clădiri la standarde de calitate peste normele pieţei:

în CTPark Bucharest West, au fost finalizate şi livrate recent două clădiri cu o suprafaţă totală de peste 100.000 m² pentru companii ca N.O.D. (Network One Distribution), DSV sau Quehenberger;

în CTPark Timişoara II a fost finalizată constructia unui spatiu de depozit de aproximativ 9.000 m 2 ;

; în CTPark Piteşti a fost livrată o clădire de 20.000 m2





Odată cu extinderea portofoliului veţi continua şi consolidarea echipei?

Sigur, orice echipă sudată are un impact puternic asupra afacerilor. Cu acest prilej anunţăm numirea lui Richard Wilkinson în funcţia de Director Financiar (CFO) al grupului. Venit din Erste Group, unde a ocupat diferite funcţii de conducere, inclusiv conducerea diviziei comerciale de real estate, Richard Wilkinson va reprezenta CTP în negocierile cu băncile de investiţii în vederea obţinerii facilităţilor de credit, cu investitorii şi cu partenerii de afaceri. În calitate de CFO, va susţine dezvoltarea CTP şi atingerea ţintelor stabilite, printre care se numără mărirea portofoliului internaţional la 10 milioane m2 până în 2020 precum şi majorarea numărului de clienţi ai companiei.

Cum estimaţi că va fi 2019 din perspectiva cererii?

Prognozele noastre pentru cel de-al doilea semestru din 2018, precum şi pentru 2019 sunt de continuă creştere pe segmentul spaţiilor industriale şi logistice. Există numeroase construcţii care au termene de finalizare în 2018 şi începutul lui 2019 şi cu certitudine vor fi începute şi multe proiecte noi. Cererea este în continuare accentuată şi vine în principal din partea companiilor din domenii ca: logistică, IT, retail, e-commerce, FMCG. Rata mică de neocupare impulsionează, în mod firesc, şi nevoia companiilor de spaţii logistice.

Care sunt zonele cu potenţial de dezvoltare, unde veţi investi?

Construim clădiri noi, atât pentru clienţii noştri existenţi, care se extind şi au nevoie de spaţii de depozitare sau destinate activităţilor de producţie, cât şi pentru clienţi noi care caută depozite de clasa A în Bucureşti sau în alte zone din ţară. De asemenea, facem investiţii strategice în zonele în care cererea este la un nivel foarte ridicat, lucru care se întâmplă de obicei în regiunile din România unde infrastructura este suficient de bună pentru chiriaşii noştri şi creşterea afacerilor lor. Zona capitalei înregistrează cea mai mare cerere de spaţii industriale şi logistice. Estimăm să ajungem până la finele anului la o suprafaţă totală de aproximativ 700.000 m2 în cele trei parcuri pe care le deţinem în această zonă – CTPark Bucharest, CTPark Bucharest West şi CTPark Bucharest Chitila.

La nivel naţional, ne concentrăm pe finalizarea dezvoltărilor demarate în parcurile din Timişoara şi Cluj, precum şi continuarea dezvoltării parcului de la Piteşti. CTP acoperă poziţii cheie din zona de Vest a ţării, deoarece aici se înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri ale cererii de închiriere de pe piaţă. Îmbunătăţirea infrastructurii din această regiune, apropierea de graniţa vestică şi abundenţa unor companii nou intrate pe piaţa zonală, din domenii ca IT, componente auto, electronică, retail sau FMCG sunt doar câteva motive care stau la baza unui climat ideal pentru extinderea CTP.

Se poate anticipa direcţia în care se va mişca piaţa în următorii 3-4 ani?

Este foarte greu de anticipat care vor fi mişcările pe piaţă peste 3 sau 4 ani, în primul rând din cauza predictibilităţii fiscale şi legislative reduse.

Ceea ce pot să vă spun este că în prezent piaţa este efervescentă nu numai în jurul capitalei, care este un pol important de dezvoltare, ci şi în alte zone din ţară precum Timişoara, Cluj şi Sibiu. În Bucureşti se caută acum zone în care infrastructura s-a îmbunătăţit şi unde există potenţial semnificativ de dezvoltare, cum ar fi Şoseaua de Centură Vest şi Şoseaua de Centură Nord, Autostrada A1.

CTPark Bucharest West este proiectul cel mai spectaculos din portofoliul CTP. Ce extinderi aveţi programate aici?

Îmbunătăţim constant calitatea şi gama de servicii disponibile în CTPark Bucharest West, cel mai ambiţios proiect al companiei. Aici am finalizat şi livrat recent două clădiri cu o suprafaţă totală de peste 100.000 m² pentru mai mulţi clienţi existenţi, dintre care majoritatea activează în domeniul logistic. În acelaşi timp, au fost demarate lucrările pentru dezvoltarea altor două clădiri, care vor ocupa o suprafaţă construită cumulată de aproximativ 200.000 m².

Ce facilităţi noi le oferiţi chiriaşilor în cadrul CTPark Bucharest West?

CTPark Bucharest West este gândit pentru a deveni cel mai important parc industrial şi logistic din regiune, în termeni de suprafaţă construită, viteză de dezvoltare şi calitate peste standardele pieţei. Astfel, planurile noastre pentru investiţii includ creşterea numărului şi a tipului de facilităţi şi servicii oferite, pentru a ne asigura că afacerile chiriaşilor noştri se pot dezvolta în cele mai bune condiţii. Dintre facilităţile moderne de retail oferite la CTPark Bucharest West în perioada următoare amintim: o cantină cu capacitatea de servire de până la 3.000 de oameni pe zi; un cabinet medical dedicat persoanelor care lucrează în parc; o clădire cu unităţi de cazare pentru angajaţi; transport către comunele şi oraşele învecinate; suport pentru recrutarea forţei de muncă; spaţii de depozitare de tip CTBox (concept care oferă spaţiu de prezentare, de depozitare şi birouri într-o singură unitate de 500 m²); o nouă benzinărie, supermarket, spălătorie, parcare pentru autocamioane şi altele. În plus, drumul principal care traversează parcul va fi lărgit pentru a crea mai mult spaţiu pentru chiriaşi şi a fluidiza traficul şi sunt anunţate îmbunătăţiri semnificative şi la nivelul infrastructurii din zonă. Autorităţile locale intenţionează să dezvolte un nou pod peste autostrada A1, ceea ce va descongestiona traficul, ajutând astfel atât dezvoltarea afacerilor clienţilor CTP din parcul industrial de la km 23, cât şi comunitatea locală.

Clienţii solicită clădiri din ce în ce mai eficiente energetic, care este abordarea CTP în această privinţă?

Reducerea amprentei energetice este una dintre provocările noastre permanente, iar rezultatele unui studiu pe care l-am realizat recent arată că noile clădiri construite de CTP au cea mai mare eficienţă energetică de la nivelul pieţei, generând scăderi ale consumului de energie de până la 40%.

Scăderea consumului de energie, în cazul clădirilor nou-construite de CTP şi destinate activităţilor de depozitare, este de 36%, în timp ce depozitele construite de CTP în anul 2010 se încadrează la 24%. Prin comparaţie, alte depozite finalizate în 2018 de diferiţi dezvoltatori au un grad de eficienţă energetică de 31%,

În cazul clădirilor noi ale CTP şi destinate activităţilor de producţie, scăderea consumului de energie este chiar mai mare, ajungând la 40%, iar unităţile destinate producţiei care au fost construite de CTP în 2010 înregistrează un consum de energie cu 21% mai scăzut. Prin comparaţie, clădirile finalizate recent de alţi dezvoltatori au o eficienţă energetică de 33%.

Am îmbunătăţit şi specificaţiile tehnice, iar cele mai noi clădiri construite de noi se încadrează în parametri peste standardele pieţei. De exemplu, grosimea acoperişului este de 240 milimetri şi oferă un indice de transfer termic de 0,17 MW, în timp ce pentru alte clădiri nou-construite standardul este de 180 milimetri grosime a acoperişului, înregistrând pierderi termice de 0,23 MW/ m2. Aceste valori erau specifice şi clădirilor pe care CTP le-a construit în 2010.

În plus, clădirile de ultimă generaţie ale CTP au încorporată tehnologia de iluminare LED, atât în depozite, cât şi în birouri. Adoptăm cele mai noi şi mai performante tehnologii, reuşind astfel să prelungim durata de viaţă a clădirilor, să oferim cea mai mare eficienţă energetică şi să scădem costurile de întreţinere.

V-aţi alăturat echipei CTP România după o experienţă în domeniul bancar. Cum a fost trecerea?

Da, am în jur de 14 ani de experienţă profesională din care cea mai mare parte în domeniul bancar. Am ocupat diverse poziţii, inclusiv de Business Development Manager, Business Advisor sau Chief Strategic Planning Officer. În tot acest timp am acumulat un bagaj complex de informaţii privind dezvoltarea şi managementul afacerilor. M-am alăturat echipei CTP în vara lui 2017. Am descoperit în cadrul CTP un mediu de lucru organizat şi o echipă formată din oameni bine pregătiţi atât la nivel local cât şi internaţional. Jobul pe care îl am este unul foarte dinamic, ce presupune un ritm alert şi un program încărcat, însă momentele de reuşită mă motivează zi de zi. Spre exemplu, în primele 6 luni de la angajare, am reuşit să închei tranzacţii pentru mai mult de 75.000 de mp din portofoliu.

Înţeleg că puneţi pasiune în muncă, însă ce puteţi să ne spuneţi despre viaţa personală, mai aveţi timp de hobby-uri?

Desigur, încerc întotdeauna să am un program echilibrat, care să îmi permită să mă bucur de toate aspectele vieţii. Atunci când îţi place munca pe care o faci, este foarte simplu de obţinut acest echilibru între viaţa personală şi cea profesională, pentru că nu simţi că sacrifici una în detrimentul celeilalte. Unul dintre hobby-urile mele este Yoga, o practică care mă ajută de asemenea în menţinerea unei vieţi echilibrate.

“Rata mică de neocupare impulsionează, în mod firesc, şi nevoia companiilor de spaţii logistice.”

Cifre:

40% - scăderea consumului de energie (clădiri noi destinate producţiei)

36% - scăderea consumului de energie (clădiri noi destinate depozitării)

300.000 m² - spaţii logistice premium în curs de finalizare în acest an (România)

1 milion m² - creştere anuală, vizată la nivel de grup

1 milion m² - portofoliu în România, la finalul lui 2018

10 milioane m2 până în 2020 - obiectiv la nivelul portofoliului internaţional