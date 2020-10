Amplul proces de certificare a durat şapte ani şi a fost coordonat de compania de consultanţă Colliers International.

Un proiect premieră pentru România, Palas Iaşi a revitalizat centrul oraşului şi contribuie în mod activ şi continuu la evoluţia economică, socială şi culturală a întregii regiuni de nord-est. Certificarea LEED® for Neighbourhood Development (ND), a US Green Building Council (USGBC), reprezintă recunoaşterea dezvoltărilor cu impact în comunitate, sustenabile, gândite să aibă un grad mai mare de conectare şi integrare în peisajul urban, iar Palas Iaşi se numără printre cele doar cinci proiecte de pe continent care au primit această certificare.

Dezvoltarea Palas Iaşi a fost urmărită îndeaproape în cei şapte ani de implementare a procesului de certificare, fiind aplicate strategii de sustenabilitate aliniate cerinţelor riguroase ale standardului LEED® ND, care vizează proiectarea şi construirea ansamblului compus din 12 corpuri de clădiri. Beneficiile asupra comunităţii, accesul la facilităţile de recreere, locaţia, susţinerea mobilităţii (dependenţă redusă de maşină) sunt doar câteva dintre criteriile pentru care Palas Iaşi a primit punctaj maxim şi care au condus la obţinerea certificării LEED® Neighborhood Development Silver.

„La 8 ani de la inaugurare, Palas continuă să reprezinte un reper în real estate-ul românesc. Este parte integrată din viaţa Iaşului şi o destinaţie cu impact la nivel regional. Ne bucură să primim acest statut de proiect verde, o raritate la nivel european, care validează viziunea sustenabilă a investiţiilor noastre şi confirmă faptul că proiectul pe care ni l-am imaginat pe hârtie acum aproape 10 ani este aşa cum ne-am dorit: benefic comunităţii, apreciat de publicul larg şi ancorat perfect în viaţa oraşului. Palas este un proiect pentru prezentul şi viitorul regiunii, care continuă să genereze dezvoltare prin toate componentele sale – office, retail, entertainment”, a spus Iulian Dascălu, preşedintele companiei IULIUS.

„Standardul LEED® ND a fost conceput pentru a inspira şi a ajuta la crearea unor comunităţi mai bune, mai durabile şi mai bine conectate. Certificarea merge dincolo de scara clădirilor, luând în considerare comunităţi întregi. Ansamblul Palas Iaşi este primul proiect certificat LEED ND din Europa Centrală şi de Est, iar acest lucru conferă o recunoaştere internaţională a practicilor sustenabile implementate. Suntem încântaţi de rezultatul obţinut şi ne bucurăm că am făcut parte din acest proiect, un exemplu de urmat pentru colectivităţi active, sănătoase şi fericite într-un mediu construit sustenabil”, a spus arhitect Tamara Dogariu, LEED AP ND, Green Certification Associate, Colliers International.

Certificarea integrează întregul ansamblu mixt Palas, analizând performanţele în operare, beneficiile în comunitate şi economisirea resurselor. În plus, imobilele office United Business Center 1 şi 5 au obţinut certificarea LEED® Gold conform standardului LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance.

Palas Iaşi oferă un cadru de viaţă echilibrat locuitorilor oraşului, încurajând mersul pe jos într-un mediu urban sigur, atrăgător şi confortabil. Totodată, ansamblul beneficiază de toate premisele ce conduc la crearea unei comunităţi urbane echilibrate, prin diversitatea funcţiunilor şi a oportunităţilor privind locurile de muncă situate în apropierea locuinţelor. Marele parc central reprezintă nu doar inima verde a ansamblului, ci creează oportunitatea coagulării interacţiunilor sociale, fie prin activităţi recreative în aer liber, fie prin evenimente culturale care se desfăşoară periodic aici.

Din punctul de vedere al sustenabilităţii faţă de mediu, impactul întregului ansamblu este unul pozitiv. La nivel global, clădirile Palas Iaşi demonstrează o îmbunătăţire cu peste 20% a eficienţei energetice, precum şi o reducere cu peste 40% a consumului anual de apă faţă de clădiri similare. De asemenea, o reducere de peste 84% a consumului anual de apă se realizează la exterior, prin utilizarea unui sistem de irigaţie eficient, ce colectează şi utilizează apa pluvială, replicând circuitul hidrologic natural.

Despre Palas Iaşi

Inaugurat în mai 2012, în centrul Iaşului, Palas este un amplu proiect de revitalizare urbană, care include un mix de funcţiuni - office, retail şi entertainment -, dezvoltate în jurul unui element unic în regiune, o grădină publică de cinci hectare. În cei peste opt ani de la inaugurare, primul proiect de tip lifestyle center realizat în România a definit principalul pol de business al regiunii (75.600 mp spaţii office închiriabili, 50 de companii), cea mai amplă destinaţie de shopping şi petrecere a timpului liber din nord-estul ţării (peste 62.000 mp spaţii de retail, 270 de magazine, restaurante şi cafenele tematice), dar şi ancora cultural-socială a oraşului. În întregul ansamblu lucrează aproximativ 9.000 de persoane.

În prezent, compania IULIUS construieşte Palas Campus, o investiţie mixtă de regenerare urbană în valoare de 120 de milioane de euro, în imediata proximitate. Aceasta va fi cea mai mare clădire de birouri ca suprafaţă din ţară, livrând aproximativ 60.000 mp închiriabili.

Despre Colliers International

Colliers International este membru activ al USGBC încă din anul 2008, fiind parte din cea mai importantă coaliţie de lideri care lucrează pentru transformarea modului în care clădirile şi comunităţile sunt proiectate, construite şi operate.

GBCI (Green Building Certification Institute) a desemnat Colliers International LEED® Proven Provider™ pentru standardul de certificare LEED O+M şi standardul de certificare LEED ID+C. Programul LEED Proven Provider a fost dezvoltat pentru a eficientiza procesul de verificare LEED pentru organizaţiile cu experienţă care demonstrează rezultate excelente şi consecvente în administrarea proiectelor LEED.

Colliers International este una dintre primele firme de consultanţă imobiliară din România care oferă servicii de consultanţă pentru certificările LEED, BREEAM şi WELL. Portofoliul nostru actual totalizează peste 55 de proiecte certificate, recertificate sau în curs de certificare în România, cu peste 2 milioane de metri pătraţi.

Departament PR

W: www.palasiasi.ro

E: pr@palasiasi.ro