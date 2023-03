Convocare First Bank S.A.

Consiliul de Administrație al First Bank S.A., cu sediul social in București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), în conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Băncii la data de 07.04.2023, la orele 11.30 a.m., la sediul social al Băncii mai sus menționat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.03.2023.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Băncii se reconvoacă pentru data de 08.04.2023, la orele 11.30 a.m., in același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Aprobarea prelungirii mandatelor pentru doi membri al Consiliului de Administrație, pentru încă 4 ani, începând cu data de 07.04.2023. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru prelungirea mandatelor va putea fi consultată de către acționari la sediul central al Băncii.

2. Împuternicirea domnului Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Președinte First Bank S.A., de a semna Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârilor adoptate.

* * *

Documentele supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile începând cu data publicării prezentului convocator și vor putea fi consultate la sediul central, Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, Sector 1, București, România, telefon + 4021.303.69.69, e-mail office@firstbank.ro între orele 9:00 a.m.-5:30 p.m.. Începând cu data de 29.03.2023 vor fi disponibile și formularele de procuri speciale, care vor putea fi obținute în aceleași modalități.

Informații suplimentare se pot obține la sediul central al First Bank S.A. telefon + 4021.303.69.69 sau prin e-mail office@firstbank.ro, intre orele 9:00 a.m. - 5:30 pm.

Președinte First Bank SA și membru al Consiliului de Administrație

Hendricus Charles Hubertus Paardekooper

Convocare

Consiliul de Administrație al First Bank S.A., cu sediul social in București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii la data de 07.04.2023, la orele 12.00 p.m., la sediul social al Băncii mai sus menționat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.03.2023.

In cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii se reconvoacă pentru data de 08.04.2023, la orele 12.00 p.m, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

Articolul 19.1. se va modifica și va avea următorul conținut:

“Art.19 – Conducerea superioară

19.1. Conducerea curentă a activității Băncii este asigurată de cinci Directori Executivi, organizați într-un Comitet de Direcție, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de lege, cu împuternicirile date prin prezentul Act Constitutiv și cu hotărârile luate și delegarea de prerogative stabilită de AGA și Consiliul de Administrație. Directorii Executivi sunt:

- Președintele,

- Patru Vicepreședinți

Activitatea Comitetului de Direcție este coordonată de către Președinte care este Președintele Comitetului de Direcție și care informează Consiliul de Administrație cu privire la activitățile și deciziile importante ale Comitetului de Direcție. Comitetul Executiv poate numi pe oricare dintre Vicepreședinți sa îl înlocuiască în caz de absența.”

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.

2. Împuternicirea domnului Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Președinte First Bank SA, de a semna Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârilor adoptate.

* * *

Documentele supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt disponibile începând cu data publicării prezentului convocator și vor putea fi consultate de la sediul central, Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, Sector 1, București, România, telefon + 4021.303.69.69, e-mail office@firstbank.ro intre orele 9:00 a.m.-5:30 p.m.. Începând cu data de 29.03.2023 vor fi disponibile si formularele de procuri speciale, care vor putea fi obținute în aceleași modalități.

Informații suplimentare se pot obține la sediul central al First Bank S.A. telefon + 4021.303.69.69 sau prin e-mail office@firstbank.ro, intre orele 9:00 a.m.—5:30 pm.

Președinte First Bank S.A. și membru al Consiliului de Administrație

Hendricus Charles Hubertus Paardekooper