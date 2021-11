Xiaomi a anunţat rezultatele financiare pe T3 2021 şi peste 500 de milioane de utilizatori de MIUI

În al treilea trimestru din 2021, Xiaomi a înregistrat venituri totale de 78,1 miliarde RMB, reprezentând o creştere anuală de 8,2%; profitul net ajustat pentru această perioadă a fost de 5,2 miliarde RMB, o creştere anuală de 25,4%.

Totodată, numărul global de utilizatori activi lunar ai MIUI a depăşit 500 de milioane începând cu 22 noiembrie 2021, marcând o altă bornă pentru strategia Xiaomi "Smartphone x AIoT".

Rezultate financiare în T3 2021:

Venituri totale de 78,06 miliarde RMB, creştere anuală de 8,2%;

Profit brut de aproximativ 14,29 miliarde RMB, creştere anuală de 40,6%;

Profitul net ajustat non-IFRS a fost de 5,18 miliarde RMB, creştere anuală de 25,4%.

În trimestrul al treilea, profitabilitatea Xiaomi a continuat să se consolideze pe măsură ce veniturile din serviciile de internet au ajuns la 7,3 miliarde RMB, atingând un nou maxim trimestrial, reprezentând o creştere de 27,1% de la un an la altul. Marja de profit brut a segmentului de servicii de internet a fost de 73,6%, cu 13,1 puncte procentuale mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În septembrie 2021, numărul utilizatorilor activi lunar de MIUI a crescut cu 32,0% de la un an la altul, până la 485,9 milioane; în China, numărul acestora a ajuns la 127,3 milioane, o creştere anuală de 16,4% şi un avans net pentru al patrulea trimestru consecutiv.

În septembrie 2021, numărul utilizatorilor activi lunar la nivel global de televizoarele inteligente Xiaomi şi Xiaomi Box s-a majorat cu peste 33,0% de la un an la altul. La 30 septembrie 2021, numărul abonamentelor TV plătite ale Grupului era de 4,7 milioane, o creştere de 13,5% de la an la an.

În al treilea trimestru din 2021, veniturile din publicitate ale Xiaomi au ajuns la 4,8 miliarde RMB, o creştere anuală de 44,7%, în principal datorită extinderii bazei de utilizatori, procentului mai mare de utilizatori de smartphone-uri premium şi capacităţilor mai puternice de monetizare. Veniturile Xiaomi din jocuri au ajuns la 1.0 miliard RMB, o creştere anuală de 25% datorată performanţei puternice a jocurilor noi de înaltă calitate, dar şi a veniturilor medii mai mari per utilizator ("ARPU"), determinate de smartphone-urile premium şi cele pentru gaming.

Veniturile Xiaomi din alte servicii cu valoare adăugată s-au ridicat la 1,6 miliarde RMB în trimestrul al treilea. În al doilea trimestru al acestui an, platforma de comerţ electronic Youpin de la Xiaomi a lansat noul său brand de consum, Life Element, care oferă o gamă largă de produse de zi cu zi de înaltă calitate, la preţuri competitive. Cel mai recent, în noiembrie 2021, Youpin a lansat UP, sistemul său de abonament cu plată, pentru a îmbunătăţi în mod constant experienţa de cumpărături online a utilizatorilor săi.

În al treilea trimestru al anului 2021, veniturile Xiaomi din serviciile de internet din pieţele externe au crescut cu 110% de la un an la altul, până la 1,5 miliarde RMB, reprezentând 19,9% din veniturile totale provenite din serviciile de internet, stabilind un alt record trimestrial.

În primele trei trimestre ale anului 2021, cheltuielile cumulate de cercetare şi dezvoltare ale Grupului au ajuns la 9,3 miliarde RMB, reprezentând o majorare anuală de 51,4%.