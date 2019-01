VIDEO Cum fac alţii educaţie financiară. Jamaica le explică cetăţenilor ţintirea inflaţiei în ritmuri de reggae

„Inflaţia scăzută şi stabilă este pentru economie ceea ce linia basului este pentru muzica reggae” sau „Inflaţia nu este inamicul dacă o vom controla. Dacă este prea mare, oamenii vor plânge, iar dacă este prea mare ţara nu creşte”, sunt versurile prin care Banca centrală din Jamaica încearcă să promoveze cunoştinţele privind inflaţia, politica monetară şi economia.

Ţara lui Bob Marley le explică astfel cetăţenilor că un pic de inflaţie nu este neapărat ceva rău. Videoclipurile detaliază cum inflaţia impactează fiecare parte a economiei şi de ce jamaicanii ar trebui să fie conştienţi de eforturile pe care banca centrală le face pentru a ţine sub control inflaţia.

Tony Morrison, directorul relaţiilor publice din Banca centrală din Jamaica, este creierul campaniei. Videoclipul este doar o parte mai mică a unei campanii ample care include panouri publicitare, spoturi radio şi reclame TV.

Guvernul jamaican a prezentat o legislaţie în luna octombrie prin care ţintirea inflaţiei devine principalul scop al mandatului băncii centrale. Banca şi-a menţinut un obiectiv al inflaţiei de 4 până la 6 procente începând cu septembrie 2017 şi speră să îmbunătăţească comunicarea şi responsabilitatea politicii monetare cu noua sa strategie, a declarat Wayne Robinson, viceguvernator pentru cercetare şi programare economică.

