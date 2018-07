Valul de căldură din Europa duce la scumpirea grâului

Cel mai tranzacţionat contract futures la Chicago Board Of Trade a înregistrat o creştere de 1%, până la 5,02 dolari per bushel, în apropiere de vârful de 5,05 dolari per bushel atins în timpul şedinţei, cea mai ridicată cotaţie înregistrată după data de 10 iulie. Creşterea de 1% înregistrată miercuri vine după un avans de 1,9% în timpul şedinţei de marţi.

Creşterea preţurilor a fost susţinută de reducerea producţiei în Europa şi regiunea Mării Negre. „Valul de căldură din Europa face ca preţurile să se mişte mai mult. Europa nu are o cultură mare în acest an pentru a compensa deficitul din proviziile mondiale care a rezultat din scăderea producţiei în Rusia”, a spus un analist de mărfuri agricole din India. Acest lucru ar putea să stimuleze sporească exporturile din SUA, a mai spus el.

Franţa, Germania, Polonia şi Ucraina se numără printre ţările europene în care vremea uscată ameninţă recoltele de grâu.

Firma de consultanţă Strategie Grains a redus considerabil prognoza pentru recolta de grâu moale din Uniunea Europeană pentru acest an, luând în calcul producţiile mai mici la hectar ale clor mai buni doi producători din Franţa şi Germania, lovite de vreme.

Rusia, cel mai mare exportator din lume, este pe cale să producă mai puţin grâu, după o recoltă record înregistrată anul trecut.