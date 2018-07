Unul din giganţii consultanţi „big four“, în prag de colaps. Cum s-a ajuns aici

Compania de audit KPMG, unul din marii consultanţi „Big Four” - alături de PwC, EY şi Deloitte -, se confruntă cu numeroase dificultăţi. Profiturile KPMG din Marea Britanie înainte de impozitare au scăzut cu aproape o cincime, anul trecut, la 301 milioane lire sterline. Sumele pe care firma i-a plătit pentru amenzi şi costuri juridice s-au aproape dublat, la 56 milioane de lire sterline, ceea ce a reprezentat mai mult de o treime din scăderea profitului companiei.

Banca Angliei ridică şi ea semne de întrebare cu privire la viabilitatea KPMG. Autoritatea reglementare prudenţială a instituţiei, care supraveghează cele mai mari bănci şi asigurători din Marea Britanie, a cerut asigurări de la instituţiile financiare şi de la alte autorităţi de reglementare pentru a vedea dacă clienţii existenţi ai KPMG aveau intenţia de a-şi reduce legăturile cu firma sau dacă compania se chinuie să obţină noi afaceri.

Ce a provocat problemele

KPMG a primit recent critici cu privire la activitatea sa în Africa de Sud, unde a pierdut clienţi şi a tăiat sute de locuri de muncă în ultimele 12 luni din cauza unui rol pe care l-a jucat într-un scandal de corupţie din guvernul local, care ar putea pune în pericol restul reţelei sale internaţionale. În Africa de Sud, KPMG se află sub investigaţia a două autorităţi de reglementare locale şi i-a fost interzisă auditarea instituţiilor publice, pierzând de asemenea câţiva clienţi importanţi, inclusiv Barclays Africa. În ianuarie, una din marile firme auditate de KPMG, outsourcer-ul Carillion, s-a prăbuşit.

În SUA, Comisia pentru valori mobiliare şi de burse a acuzat în ianuarie trei foşti parteneri ai KPMG că au existat scurgeri de informaţii confidenţiale, cu scopul de a îmbunătăţi rezultatele inspecţiilor derulate în firmă.

Faptul că KPMG lucrează şi pentru Abraaj, un fond cu capital privat din Dubai, a atras de asemenea critici.

Ce spune compania

Bill Michael, preşedintele KPMG Marea Britanie, a declarat: „KPMG are o sănătate financiară robustă. KPMG se confruntă cu o creştere remarcabilă în toate ramurile noastre de audit, fiscale şi de consiliere, avem un bilanţ puternic şi sunt bine finanţaţi printr-un flux în creştere. Banca Angliei are o datorie legitimă de a verifica piaţa. Dar nu s-a adresat KPMG în mod oficial sau informal. Dacă ar face asta, am fi fericiţi să îi reasigurăm de sănătatea noastră solidă”.

Autoritatea reglementare prudenţială a Băncii Angliei a transmis că nu discută despre viabilitatea oricărei firme de audit.

În ciuda dificultăţilor recente ale KPMG, există semne că clienţii săi nu sunt speriaţi.

Prea mari pentru a eşua

Un director senior la unul dintre cei mai mari clienţi ai KPMG, vorbind cu condiţia anonimatului, a declarat: „KPMG pur şi simplu nu poate fi lăsat să eşueze - doar pentru simplul fapt că nu există capacitate pe piaţă pentru ca alţii să preia porţia sa”.

Un oficial de reglementare, vorbind în mod anonim, a declarat că problemele cu care se confruntă KPMG în momentul de faţă arată ca o „furtună perfectă”, adăugând: „Marea întrebare este dacă guvernul (britanic, n.r.) va lucra pentru a susţine o firmă Big Four sau nu”.

Aceste preocupări au fost însoţite de temeri mai largi în legătură cu forma pieţei de audit, care rămâne dominată de cei patru mari jucători, în ciuda numeroaselor încercări ale autorităţilor internaţionale de a extinde piaţa.

Prem Sikka, profesor de contabilitate la Universitatea din Essex, a declarat: „Nu este doar KPMG în criză, ci întreaga industrie de audit. Sunt sigur că unele consilii de companii vor pune în discuţie dacă să rămână la KPMG. Prăbuşirea companiei ar lăsa doar «Big Three »”.

Autorităţile de reglementare, investitorii şi mediile academice analizează de asemenea dacă Big Four - ca multe dintre cele mai mari bănci din lume - au devenit prea mari pentru a eşua.

„Sunt prea mari pentru a eşua. Dar, de asemenea, sistemul este prea fragil pentru a supravieţui”, a declarat Cliff Weight, director al ShareSoc, o organizaţie care reprezintă acţionari individuali în Marea Britanie. „Există un risc ca unul să se prăbuşească şi ca Big Four mari să devină Big Three”.

Cronologia problemelor KPMG

Martie 2016

KPMG încheie colaborarea cu familia Gupta, care conduce un imperiu vast în Africa de Sud. Compania a auditat firmele apropiate de Gupta timp de 15 ani

12 septembrie 2017

Firmele din Africa de Sud au intrat sub presiunea grupurilor civile de a reduce legăturile cu KPMG, ca urmare a serviciilor oferite de aceasta pentru companiile familiei Gupta. Activiştii promovează hashtagul #KPMGmustfall (KMPG trebuie să se prăbuşească, n.r.)

15 septembrie

Conducerea KPMG din Africa de Sud a fost concediată, după ce o anchetă internă a constatat că firma a evitat numeroase avertismente în auditarea companiilor deţinute de Guptas

19 septembrie

KPMG pierde două contracte în Africa de Sud, clienţii urmărind să se distanţeze de firmă

5 octombrie

KPMG îşi cere scuze parlamentarilor sud-africani pentru că a lucrat pentru Gupta

14 decembrie

Veniturile KPMG cresc până la un nivel record de 26 de miliarde de dolari, în ultimul său exerciţiu financiar, dar rămân cele mai mici dintre cele ale firmelor de contabilitate Big Four

17 ianuarie 2018

KPMG a fost acuzată, într-o plângere penală în Africa de Sud, că „nu a aplicat în mod corespunzător propriile controale de gestionare a riscurilor şi de control al calităţii” în pregătirea unui raport pentru serviciul fiscal

22 ianuarie

Un fost partener al KPMG a fost acuzat de fraudă, după ce firma de audit a primit, în mod necorespunzător, o notificare în avans cu privire la inspecţiile efectuate de autorităţile de reglementare din SUA

29 ianuarie 2018

Autorităţile britanice declanşează o anchetă privind auditul KPMG al companiei Carillion, compania care s-a prăbuşit

13 februarie

Cota KPMG din contractele din sectorul public din Marea Britanie scade drastic

22 februarie

Deputaţii declanşează atacul asupra partenerilor KPMG şi Deloitte, în legătură cu Carillion

17 aprilie

Africa de Sud interzice KPMG să auditeze instituţiile publice

3 mai

Barclays Africa concediază KPMG din poziţia de auditor al său

Iunie 4

KPMG concediază directori executivi şi taie sute de locuri de muncă locale în efortul de a salva afacerile din Africa de Sud

Iunie 11

KPMG a primit o amendă de 3,2 milioane de lire sterline de la supraveghetorul britanic pentru un comportament necorespunzător în auditarea companiei Quindell, o companie financiară afectată de scandal

3 iulie

Reglementatorul britanic lansează o anchetă asupra activităţii KPMG pentru Conviviality, un furnizor de băuturi prăbuşit

12 iulie

Old Mutual numeşte o a doua firmă pentru a-şi audita conturile, într-o lovitură pentru auditorul său de lungă durată KPMG