Un cuplu a plătit 10.000 de lire sterline pe o cazare prin Airbnb. Surpriza uriaşă când au ajuns la recepţie

Cum ar fi să închiriezi un loc de vis pentru o vacanţă de vis şi când ajungi acolo să descoperi că acel loc nu există?

A păţit acest lucru un cuplu din Marea Britanie care a plătit 9.610 lire sterline pentru închirierea prin Airbnb a unui penthouse superluxos, cu baie turcească, hot tub şi terasă de marmură, pentru două săptămâni, pe celebra insulă spaniolă Ibiza.

Cazarea, care avea avantajul că este şi prietenoasă cu animalele, în contextul în care cei doi călătoreau cei doi terrieri Yorkshire, părea o locaţie foarte reală.

Asta până când cei doi au observat, cu câteva zile înainte de călătoria lor, că reprezentanţii companiei care a publicat anunţul de cazare erau de negăsit. Contactând Airbnb, britanicul a declarat că a fost trimis de la o persoană la alta.

Aşa că a decis să plece totuşi în vacanţă şi, ajuns la cazare, a descoperit că apartamentul de lux rezervat nu exista. De fapt, compania care a listat anunţul a publicat o serie de poze din întregul complex, care într-adevăr avea o baie turcească. Însă apartamentul de vis era o păcăleală.

Cei doi soţi au fost nevoiţi să caute un alt loc de cazare şi au găsit un apartament la 40 de kilometri distanţă, pentru care au plătit câte 200 de lire sterline pe noapte.

Potrivit The Sun, Airbnb investighează frauda. „Am tratat această problemă sub standardele noastre obişnuite ridicate şi am contactat invitatul pentru a ne cere scuze şi a-i rambursa complet banii. Am suspendat listările de noi proprietăţi, în timp ce investigăm şi continuăm să lucrăm cu invitatul pentru a rezolva problema”, au transmis reprezentanţii Airbnb pentru The Sun.