Ucraina cere extinderea acordului pentru exportul cerealelor prin Marea Neagră şi pentru alte produse

Adjunctul ministrului ucrainean al Economiei, Taras Kachka s-a declarat încrezător că acordul convenit între Ucraina şi Rusia, care a permis reluarea exporturilor de cereale via porturile de la Marea Neagră, va servi ca un model de bază pentru alte materii prime, potrivit Agerpres

"Acest acord este despre logistică, despre mişcarea navelor prin Marea Neagră. Care este diferenţa între cereale şi minereu de fier?", s-a întrebat Taras Kachka.

Aceste declaraţii vin după ce nava cargo Razoni, încărcată cu 26.527 tone de porumb, a plecat din portul Odesa cu destinaţia Liban, şi miercuri a ajuns în apele turceşti unde a fost inspectată.

Aproximativ o duzină de nave încărcate cu cereale aşteaptă să plece din porturile ucrainene, în timp ce o altă navă se îndreaptă spre portul ucrainean Chornomorsk.

La data de 22 iulie, Rusia şi Ucraina au semnat, la Istanbul, un acord cu privire la instaurarea unor culoare securizate cu scopul de a permite exportul de cereale blocate în Ucraina. Acordul va fi valabil timp de '120 de zile', respectiv patru luni, timp în care pot fi transportate cele circa 25 de milioane de tone din silozurile ucrainene înaintea strângerii noii recolte. Navele şi încărcătura ar urma să fie inspectate la Istanbul, sub autoritatea Centrului comun de coordonare (CCC), care a fost inaugurat oficial la Istanbul.

Mykhailo Podolyak, consilier al preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, este de părere că acest probabil va fi respectat, probabil, "pentru o anumită perioadă", atât timp cât serveşte şi intereselor economice ale Rusiei. "După părerea mea, convoaiele maritime vor funcţiona pentru o anumită perioadă, în paralel cu convoaiele ruseşti, care sunt şi ele interesate să livreze cereale", a spus Mykhailo Podolyak, care a adăugat însă că "Rusia va căuta o modalitate pentru a bloca din nou livrările. Acesta este scenariul meu pesimist şi totodată şi cel optimist puse laolaltă".

Podolyak şi alţi oficiali din guvernul ucrainean cred că Rusia a fost de acord cu acest plan pentru că invazia sa în Ucraina nu s-a derulat conform planurilor Moscovei. Rusia intenţiona să cucerească porturile Odesa şi Nikolaev pentru a prelua controlul asupra rutelor de export în regiunea Mării Negre, susţine Podolyak.

La rândul său, Oleg Ustenko, un consilier economic al preşedintelui Volodimir Zelenski, a spus că ridicarea blocadei ar putea ajuta le evitarea unei catastrofe economice. Înainte de război, majoritatea exporturilor ucrainene tranzitau prin Marea Neagră. Însă războiul a majorat costurile logistice, ca urmare a eforturilor de redirecţionare a exporturilor via calea ferată sau rutieră, astfel încât produsele ucrainene au devenit necompetitive pe piaţa mondială, a adăugat Oleg Ustenko.

"Asta a făcut parte din planul Rusiei de a slăbi economia Ucrainei", susţine Ustenko.

Luna trecută Ucraina a reuşit să exporte aproximativ trei tone de cereale via drumuri, calea ferată şi râul Dunărea, a spus Taras Kachka, adică jumătate din volumele pe care le exporta înainte de război, în principal via Marea Neagră. Ucraina estimează că în acest an va recolta 67 de tone de cereale, în scădere faţă de o recoltă record de 86 milioane de tone în 2021