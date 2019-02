Studiu global: Vânzările de smartphone-uri vor creşte şi în 2019, dar lipsa de inovaţii îşi spune cuvântul

Smartphone-urile s-au vândut bine şi în 2018. În cifre, echivalează cu o creştere de 5% (522 de miliarde dolari). Cu toate acestea, cererea pentru smartphone-uri în 2018 a scăzut cu 3 procente la 1,44 de miliarde de unităţi vândute la nivel mondial faţă de 2017. Smartphone-urile reprezintă cea mai importantă categorie din totalul pieţei mondiale anul trecut. Cota de piaţă este de aşteptat să crească cu un procent în 2019. Cifrele pentru T4 2018 arată o tendinţă similară. Aproximativ 375 de milioane de smartphone-uri (mai puţin cu 7%) au fost vândute la nivel mondial comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, la o valoare de 144 de miliarde dolari.

„În timp ce categoria premium continuă să fie motorul de creştere, lipsa de inovaţii îşi spune cuvântul: doar aproximativ 12% (de la 9% în 2017) dintre smartphone-uri vândute în 2018 au avut un cost de peste 800 de dolari pe unitate. Pe segmentul mediu de preţ (150 – 400 de dolari) continuă să se ducă o luptă acerbă, cu 46% din vânzările globale (de la 44% în 2017)”, consideră autorii studiului.

Convergenţa tehnologică permite experienţe mai bogate

Studiul GfK Consumer Life arată că obiceiurile de consum se schimbă atunci când vine vorba despre produsele pe care le deţinem. Consumatorii "preferă să posede mai puţine produse, dar de mai bună calitate" pentru care sunt dispuşi să plătească preţuri premium şi "preţuiesc mai mult experienţele decât deţinerea de bunuri". Fie că este vorba despre dimensiunea memoriei, a ecranului sau o camera cu mai mulţi megapixeli, aceste inovaţii nu aprind imaginaţia consumatorilor şi nu stimulează cererea.

Igor Richter, expert telecom la GfK spune: "Studiul nostru arată că, deşi noile caracteristici ale smartphone-urilor aduc performanţe comparabile cu cele ale laptop-urilor, aceste specificaţii high-end încă mai au nevoie să fie convertite în experienţe noi. Jocurile high end au dominat industria PC şi reprezintă în prezent o sursă majoră de creştere. Cu toate acestea, există un potenţial neexploatat pentru jocuri mai provocatoare pentru smartphone. În ciuda ecranelor mai mici în cazul smartphone-urilor în comparaţie cu cele ale PC-urilor, procesoarele mai rapide, display-urile cu rezoluţie bună şi capacitatea superioară a bateriei fac aceste smartphone-uri ideale pentru a oferi experienţa de gaming on the go. Acest lucru explică de ce 55% dintre utilizatorii de smartphone din întreaga lume au jucat jocuri pe smartphone-ul personal în ultimele 30 de zile."

Wearables au continuat tendinţa puternică de creştere, cu +35% în valoare. Creşterea a fost susţinută de smartwatch-uri cu cartelă SIM care reprezintă cea mai mare parte din valoarea vânzărilor din cadrul categoriei – 17%, de la 8% în 2017.

Cerere în creştere în Europa Centrală si de Est şi Asia, declin în China

Piaţa chineză este cea mai mare consumatoare de smartphone-uri la nivel mondial, cu atât mai mult cu cât reprezintă ţara de origine pentru branduri locale care devin globale. 40% dintre mărcile chinezeşti de smartphone au fost cumpărate în afara Chinei în 2018, cu 31% mai mult decât în 2016. Declinul cererii din China în T4 2018 (-27% din valoarea vânzărilor) are un impact semnificativ asupra cifrelor globale. Cererea a continuat să crească în ţările emergente din Asia* (+13%) şi Europa Centrală şi de Est (+3%), ceea ce a compensat doar parţial declinul din China în T4 2018.

