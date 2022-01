Schimbări majore în topul bogaţilor lumii. Cine e pe primul loc în top 10

Unii dintre aceştia, cum ar fi Bill Gates şi Jeff Bezos, au o valoare de 100 de miliarde de dolari de ceva timp: Gates a atins prima dată acest obiectiv în 1999, în timp ce Bezos a făcut-o în 2017.

Dar majoritatea celorlalţi sunt nou-veniţi în clubul de 12 cifre, scrie CNBC

Laolaltă, cei mai bogaţi 10 miliardari au adăugat 402,17 miliarde de dolari la averea lor netă în 2021.

Pe primul loc în top se află CEO-ul Tesla, Elon Musk, care a devenit cel mai bogat om din lume şi a văzut pentru scurt timp, valoarea sa netă depăşind 300 de miliarde de dolari.

El a adăugat 121 de miliarde de dolari la valoarea sa netă în 2021 – doar sub 140 de miliarde de dolari pe care i-a adăugat în 2020.

Datele de mai jos sunt raportate la finalul anului trecut:

1. Elon Musk: 277 miliarde dolari (+121 miliarde dolari)

Elon Musk s-a bucurat de o creştere masivă a averii datorită avansului rapid al producătorului său de automobile electrice. Acţiunile Tesla au crescut cu aproximativ 60% în acest an, iar compania a atins o capitalizare de piaţă de 1 trilion de dolari pentru prima dată în octombrie.

Musk a vândut recent milioane de acţiuni Tesla pentru a plăti o taxă de 12 miliarde de dolari asociată unui pachet de opţiuni pe acţiuni pe care l-a primit în 2012.

2. Jeff Bezos: 195 de miliarde de dolari (+5 miliarde de dolari)

Jeff Bezos, fondatorul Blue Origin şi Amazon, fostul cel mai bogat om din lume nu a adăugat la fel de mulţi bani ca Elon Musk, dar a intrat în 2022 cu 5 miliarde de dolari mai mult decât la începutul anului trecut.

Bărbatul de 57 de ani a renunţat din funcţia de CEO al Amazon în iulie şi a spus că petrece mai mult timp pe iniţiative precum Bezos Earth Fund.

3. Bernard Arnault: 176 de miliarde de dolari (+61 de miliarde de dolari)

CEO-ul conglomeratului de produse de lux LVMH, care deţine mărci precum Louis Vuitton, Christian Dior şi Givenchy, a adăugat 61 de miliarde de dolari la averea sa netă în 2021. În vârstă de 72 de ani acesta deţine titlul de cel mai bogat om din Europa.

4. Bill Gates: 139 de miliarde de dolari (+7 miliarde de dolari)

În ciuda faptului că a oferit zeci de miliarde de dolari în ultimele decenii, averea lui Gates continuă să crească, mulţumită parţial performanţei puternice a acţiunilor Microsoft, compania pe care a cofondat-o şi din care deţine în continuare aproximativ 1%. Gates a cedat de mult frâiele la Microsoft şi îşi petrece cea mai mare parte a timpului cu fundaţia sa caritabilă. În 2021, Gates a divorţat şi de soţia sa, Melinda French Gates, după 25 de ani de căsnicie.

5. Larry Page: 130 de miliarde de dolari (+47 de miliarde de dolari)

Cofondatorul Google şi-a adăugat averea cu 47 de miliarde de dolari datorită performanţei puternice a Alphabet în 2021, care a depăşit în noiembrie limita de piaţă de 2 trilioane de dolari şi a fost recent desemnată acţiunea Big Tech al anului de către CNBC. Page nu mai este CEO al Alphabet, dar rămâne membru al consiliului.

6. Mark Zuckerberg: 128 de miliarde de dolari (+24 de miliarde de dolari)

Singurul membru al top 10 cu vârsta sub 40 de ani, Zuckerberg, în vârstă de 37 de ani, şi-a crescut averea cu 24 de miliarde de dolari în acest an. Zuckerberg deţine un pachet de 13% din acţiunile Meta – compania-mamă a Facebook şi Instagram a cărei director general este – care a crescut în valoare cu peste 20% în acest an.

7. Sergey Brin: 125 de miliarde de dolari (+45 de miliarde de dolari)

Averea netă a cofondatorului Google a crescut cu 45 de miliarde de dolari, aducând-o pentru prima dată peste 100 de miliarde de dolari. Bărbatul de 48 de ani deţine aproximativ 38 de milioane de acţiuni la Alphabet şi face parte din consiliul companiei.

8. Steve Ballmer: 122 de miliarde de dolari (+41 de miliarde de dolari)

Fostul CEO Microsoft şi proprietar al Los Angeles Clippers de la NBA este cu 41 de miliarde de dolari mai bogat la sfârşitul anului 2021 decât era la începutul anului. Valoarea netă a lui Ballmer a beneficiat de popularitatea acţiunilor tehnologice precum Microsoft, care anul acesta au crescut în valoare cu peste 50%.

9. Larry Ellison: 109 miliarde dolari (+29 miliarde dolari)

Oracle a avut al doilea cel mai mare câştig din ultimii 20 de ani la începutul acestei luni, iar preşedintele şi fondatorul Larry Ellison a cules roadele. Bătrânul de 77 de ani a intrat în clubul de 100 de miliarde de dolari în acest an, adăugând 29 de miliarde de dolari la valoarea sa netă datorită câştigurilor puternice ale firmei sale.

10. Warren Buffett: 109 miliarde dolari (+21 miliarde dolari)

CEO-ul Berkshire Hathaway a declarat la începutul acestui an că se află „la jumătatea drumului” spre obiectivul său declarat de a-şi oferi marea majoritate a averii, dar performanţa acţiunilor companiei sale nu ajută. În vârstă de 91 de ani, acesta a adăugat 21 de miliarde de dolari la o avere pe care a descris-o drept „o sumă aproape de neînţeles”.