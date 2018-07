Ryanair anulează 600 de zboruri. Aproape 50.000 de pasageri vor fi afectaţi

Aceasta va afecta aproape 50.000 de pasageri care au rezervat zboruri spre sau dinspre aceste trei ţări miercuri, 25 iulie şi joi, 26 iulie.

Ryanair şi-a cerut scuze pentru probleme.

Compania a contactat deja pasagerii afectaţi şi a spus că, în cazul în care clienţii nu au primit un e-mail sau un SMS, ei ar trebui să se aştepte să călătorească la timp.

Greva echipajului de zbor este urmată de o acţiune industrială separată a piloţilor irlandezi ai Ryanair.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI