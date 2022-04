Rusia speră să-şi vândă cărbunele în Asia, dar s-ar putea lovi de lipsa cererii

Oficialii ruşi au declarat că interdicţia se va întoarce împotriva Europei, având în vedere că Rusia va redirecţiona exporturile de cărbune către alte pieţe, potrivit Digi24.

Moscova se înşală dacă se bazează pe Asia pentru a prelua surplusul, deoarece există semne că cel mai populat continent ar putea cumpăra mai puţin cărbune rusesc, şi nu mai mult, în lunile următoare, se arată în analiza Reuters.

Un alt motiv, îl repezintă Japonia, al treilea cel mai mare importator de cărbune din lume, care a decis, la sfârşitul săptămânii trecute, interzicerea importurilor din Rusia şi căutarea unor surse alternative de aprovizionare. Însă decizia va avea un cost ridicat, având în vedere că alternativele sunt limitate la unele mai scumpe şi mai îndepărtate geografic, din Australia şi Statele Unite.

Coreea de Sud, al patrulea mare importator din Asia, evită mărfurile ruseşti şi cel puţin o companie de utilităţi a anunţat că a oprit achiziţiile de cărbune. Această ţară importa între 1,2 şi 15 milioane de tone de cărbune din Rusia pe lună, potrivit firmei de consultanţă Kpler.

China, cel mai mare importator de cărbune, ar părea destinaţia ideală pentru cărbunele rusesc, având în vedere sprijinul Beijingului pentru Moscova după invadarea Ucrainei. Dar a doua economie a lumii vrea să-şi reducă importurile de cărbune cu 30 la sută în acest an, pe fondul producţiei proprii record şi al costului ridicat al importurilor. În plus, autorităţile chineze au luat măsuri pentru a plafona preţurile interne la cărbune ca să limiteze scumpirea energiei electrice, ceea ce face importurile de cărbune să fie în mare măsură necompetitive. Mai mult, China deja şi-a redus importurile de cărbune din Rusia la sub 2,5 milioane de tone atât în februarie, cât şi în martie, de la peste 3 milioane de tone în decembrie şi 5,3 milioane de tone în august anul trecut.

Analiza Reuters arată că, deşi Beijingul ar putea profita pentru a cumpăra combustibil la preţ redus, există semne de întrebare cu privire la necesitatea creşterii cantităţilor, având în vedere producţia internă puternică şi probabilitatea ca materia primă rusească să nu fie potrivită ca înlocuitor pentru cărbunele din Indonezia, care are puţine impurităţi şi este folosit la centralele din sudul ţării.