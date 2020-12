Articol scris de Yang Bifei, director de planificare a produselor şi soluţiilor pentru centre de date la Huawei

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii, cum ar fi Inteligenţa Artificială, cloud computing, Big Data şi 5G, va aduce o creştere suplimentară şi va stimula cererea din ce în ce mai mare a pieţei.

Pentru a satisface această cerere, centrele de date trebuie să rezolve provocările de arhitectură pentru a construi la viteză şi scară şi pentru a gestiona consumul de energie şi costurile într-un mod sustenabil. În plus, centrele de date se confruntă, de asemenea, cu multiple provocări în materie de flexibilitate a arhitecturii şi O&M (operare şi mentenanţă).

Următoarele tendinţe analizează modul în care ne confruntăm cu această provocare ca industrie şi cum ne îndreptăm spre acest viitor.

1) Densitate mare

Performanţa procesorului şi capacitatea serverului vor continua să crească odată cu evoluţia capacităţii de calcul IT. Pe măsură ce creşte şi cererea de aplicaţii AI, importanţa puterii de calcul AI creşte în paralel. Pentru a echilibra eficienţa şi costurile, centrele de date se vor dezvolta punând accent pe densitate mare. În prezent, utilizarea medie de curent într-un centru de date este de 6 până la 8kW/rack. Se anticipează că o densitate energetică de 15 până la 20kW/rack va fi predominantă în centrele de date până în 2025.

2) Arhitectură scalabilă

În general, ciclul de viaţă al dispozitivelor IT este de 3 până la 5 ani, iar densitatea energetică se dublează la fiecare 5 ani. Cu toate acestea, ciclul de viaţă al infrastructurii centrelor de date este de 10 până la 15 ani. Centrele de date vor sprijini evoluţia dispozitivelor IT pentru 2-3 generaţii. Este nevoie de extindere scalabilă şi investiţii pe etape pentru un CAPEX optim în ciclul de viaţă al unui centrul de date. În plus, centrele de date trebuie să susţină implementarea hibridă de dispozitive IT cu densităţi energetice diferite din cauza serviciilor IT diversificate care rulează acolo.

3) Energie verde

În prezent, consumul de energie al centrelor de date reprezintă 3% din consumul total de energie din lume. Se estimează că consumul total de energie al unui centru de date va ajunge la peste 1.000 TWh până în 2025. Economisirea energiei, reducerea emisiilor şi reducerea cheltuielilor de funcţionare (OPEX) sunt mari provocări. Creşterea eficienţei energetice (PUE) a centrelor de date şi construirea durabilă este imperativă şi inevitabilă. Este o tendinţă irezistibilă să foloseşti energie verde, să reutilizezi căldura gnerată şi să economiseşti resurse (cum ar fi energie, teren, apă şi materiale) pe tot parcursul ciclului de viaţă al centrului de date. Se estimează că PUE mediu al unui nou centru de date din China va scădea la 1,1 în următorii cinci ani.

4) Implementare rapidă

Serviciile de internet cresc de obicei într-o perioadă scurtă de timp, iar cererea de date şi traficul din partea serviciilor cresc brusc. Prin urmare, centrele de date trebuie să fie lansate rapid. Pe de altă parte, centrul de date se schimbă de la un sistem bazat pe asistenţă la unul de producţie. Prin urmare, o lansare mai rapidă înseamnă beneficii mai rapide. TTM-ul tipic al unui centru de date este de 9 până la 12 luni, care se aşteaptă să fie scurtat la mai puţin de 6 luni în viitor.

5) Digitalizare completă şi activare AI

Centrul de date inteligent definit de software este acum actualitate. Odată cu îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor IoT şi AI, centrele de date vor evolua treptat de la digitalizarea pe un singur domeniu în termeni de O&M, economisire de energie şi funcţionare, până la digitalizarea ciclului complet de viaţă şi conducere automată în ceea ce priveşte planificarea, construcţia, O&M şi optimizarea. AI va fi adoptat şi aplicat pe scară largă.

6) Modularizare completă

Vor fi construite mai multe centre de date în manieră complet modulară pentru a aborda problemele construcţiei lente şi a costurilor de investiţii iniţiale ridicate. Proiectele modulare vor evolua de la modularizarea componentelor la modularizarea arhitecturii şi modularizarea camerei echipamentelor, realizând în cele din urmă modularizarea completă a centrului de date. Designul complet modular va permite instalarea rapidă, extinderea flexibilă a capacităţii, O&M simplu şi eficienţă energetică ridicată.

7) Arhitectura simplificată a sursei de alimentare. Bateriile cu litiu devin normă

Sistemul de alimentare şi distribuţie a unui centru de date tradiţional este complex şi fragmentat; ocupă o amprentă mare, iar problemele sunt dificil de localizat. O arhitectură simplificată de alimentare va reduce timpul de conversie a energiei, va scurta distanţa şi amprenta de alimentare, va îmbunătăţi rata de utilizare a spaţiului şi va spori eficienţa energetică a sistemului. În comparaţie cu bateriile cu plumb-acid, bateriile cu litiu au avantaje în ceea ce priveşte amprenta şi durata de viaţă. Pe măsură ce costul bateriilor cu litiu scade, bateriile cu litiu vor fi utilizate pe scară largă în centrele de date ale viitorului.

8) Convergenţa răcirii lichide şi a răcirii cu aer; Răcire evaporativă mai indirectă şi răcire cu apă mai puţin răcită

Aplicaţiile GPU (unitate de procesare grafică) şi NPU (unitate de procesare neuronală) generează scenarii cu densitate mai mare, iar sistemele de răcire cu lichid vor deveni din ce în ce mai populare. Cu toate acestea, unele servicii de stocare şi calcul se află încă în scenarii cu densitate redusă. Pentru a se adapta rapid la cerinţele incerte ale serviciilor IT în viitor, soluţia de răcire aleasă trebuie să fie compatibilă atât cu răcirea cu aer cât şi cu răcire cu lichid. În plus, arhitectura complexă a sistemului de răcire a apei împiedică implementarea rapidă şi îngreunează operarea şi mentenanţa. Un sistem indirect de răcire prin evaporare, cu o arhitectură modulară, va scurta timpul de implementare şi simplifică operarea şi mentenanţa. În plus, prin utilizarea completă a resurselor naturale de răcire, consumul de energie al sistemului va fi mult redus. În zonele cu un climat adecvat, sistemul de răcire cu apă va fi înlocuit treptat cu un sistem de răcire prin evaporare indirectă.

9) Legătură dinamică între biţi şi waţi

Reducerea PUE (eficacitatea utilizării energiei) nu înseamnă neapărat că consumul total de energie al centrului de date este optim. În loc să se pună accent pe echipamentele energetice ale centrului de date, consumul de energie al centrului de date trebuie evaluat şi optimizat în ansamblu. Prin inovaţie full-stack între clădiri, IT, chipset-uri, date şi cloud, biţi şi waţi vor lucra în colaborare pentru a realiza economii de energie dinamice şi eficienţă energetică optimă a întregului sistem.

10) Încredere

Pe măsură ce clădirea centrului de date devine mai inteligentă, ameninţările la adresa securităţii reţelei se vor multiplica. Centrul de date trebuie să aibă şase caracteristici: rezilienţă, securitate, confidenţialitate, siguranţă, fiabilitate şi disponibilitate pentru a preveni atacurile şi ameninţările din mediile şi personalul rău intenţionat, inclusiv ameninţările de intruziune în reţea.