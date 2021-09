Probleme majore în rapoartele Băncii Mondiale. Fosta conducere, acuzată că a manipulat clasamentul în favoarea Chinei

Cu câteva săptămâni înainte ca Banca Mondială să renunţe la clasamentul său ”Doing Business” în urma unei investigaţii independente, un grup de consilieri externi a recomandat o revizuire a clasamentului pentru a limita eforturile ţărilor de ”a manipula scorurile lor”, transmite Reuters.

Un raport de 84 de pagini, scris de cercetători şi economişti, inclusiv un fost ministru de Finanţe columbian, a fost publicată luni pe site-ul băncii, la aproximativ trei săptămâni după ce a fost trimis economistului şef al Băncii Mondiale Carmen Reinhart.

Banca Mondială a anunţat joia trecută că va anula seria ”Doing Business” privind climatul afacerilor din ţară, citând audituri interne şi o anchetă independentă care a constatat că lideri înalţi ai Băncii Mondiale, inclusiv Kristalina Georgieva, fost director general al instituţiei financiare, care acum conduce Fondul Monetar Internaţional, au exercitat presiuni asupra personalului pentru a modifica date care să favorizeze China. Georgieva a negat cu tărie concluziile.

Raportul publicat luni a fost scris de un grup reunit de Banca Mondială în decembrie 2020, după ce o serie de audituri interne au relevat nereguli legate de date în rapoartele referitoare la China, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Azerbaidjan.

Evaluarea solicită o serie de acţiuni de remediere şi reforme pentru a aborda ”integritatea metodologică” a raportului Doing Business, menţionând ceea ce a numit ”un model de eforturi guvernamentale de a interfera” în scorul din rapoartele din ultimii ani. Experţii au criticat seria de rapoarte Doing Business pentru lipsa de transparenţă cu privire la datele de bază şi chestionarele utilizate pentru calcularea clasamentelor, au solicitat un firewall între echipa Doing Business şi alte operaţiuni ale Băncii Mondiale şi crearea unui comitet de revizuire extern permanent.

”Am fost informaţi despre mai multe cazuri în care guvernele naţionale au încercat să manipuleze scorurile DB exercitând presiuni asupra contribuabililor individuali”, se spune în raport, făcând referire la avocaţi, contabili sau alţi profesionişti.

"Personalul Băncii Mondiale a menţionat mai multe ţări în care consideră că oficialii guvernamentali au instruit contribuitorii cum să răspundă. Şi chiar în absenţa unei presiuni guvernamentale explicite, desigur, ameninţarea percepută de represalii poate influenţa raportul scorurilor contribuitorilor".

Autorii au solicitat, de asemenea, ca banca să nu mai vândă servicii de consultanţă către guverne care vizează îmbunătăţirea scorului unei ţări, menţionând că acestea constituie un aparent conflict de interese.

”Banca Mondială nu ar trebui să se angajeze simultan în evaluarea mediului de afaceri al ţărilor, acceptând în acelaşi timp să fie plătită pentru a învăţa ţările cum să îşi îmbunătăţească competitivitatea”, au scris autorii.

Banca Mondială a oferit aceste ”Servicii consultative rambursabile” sau RAS în mai multe ţări, inclusiv unele dintre cele implicate în investigaţia de manipulare a datelor, precum China şi Arabia Saudită, se arată în analiză.

În decembrie 2020, un audit intern a raportat că conducerea băncii a presat nouă din cei 15 angajaţi să manipuleze datele din ediţiile din 2018 şi 2020 ale indicelui Doing Business, urcând Arabia Saudită pe locul ”cel mai reformat” la nivel global şi susţinând clasamentele din Emiratele Arabe Unite şi China, în timp ce a exclus Azerbaidjanul din primele 10 clasate, au raportat consilierii externi.