Polonia spune că se poate descurca fără preluarea de gaz, din Germania, prin conducta Yamal-Europe

Polonia este pregătită să facă faţă sistării de gaze ruseşti şi fără aprovizionarea inversă cu gaze din Germania, prin conducta Yamal-Europe. Acest lucru a fost declarat într-o conferinţă de presă, joi, de către ministrul polonez al Climei şi Mediului, Anna Moskva.

Anterior, Gazprom a raportat că sancţiunile ruseşti impuse unui număr de companii energetice străine interzic holdingului să folosească gazoductul deţinut de EuRoPol GAZ (o societate mixtă între Gazprom şi firma poloneză PGNiG, care deţine secţiunea poloneză a gazoductului Yamal-Europe) pentru a pompa gaz rusesc prin Polonia.

„Ieri, atât EuRoPol GAZ, cât şi companiile germane care cooperează cu Gazprom au fost incluse în pachetul de sancţiuni de seară", a amintit Moskva. „Fluxurile de gaze vin la noi, nu doar cele ruseşti", a adăugat ea, răspunzând la o întrebare a jurnaliştilor despre posibilitatea de a folosi Gazoductul Yamal-Europe în viitor pentru aprovizionarea inversă, cu gaz din Germania.

„Suntem pregătiţi pentru sistarea gazelor din Rusua fără a fi nevoie să utilizăm această legătură cu Germania”, a spus ministrul olonez. Potrivit acesteia, depozitele de gaze poloneze sunt acum pline în proporţie de 85%. Aprovizionarea cu GNL este asigurată până la sfârşitul anului, iar gazoductul Baltic Pipe va fi lansat la sfârşitul anului. „De asemenea, în acest scenariu [închiderea conductei Yamal-Europa] vom funcţiona”, a asigurat ea.

Anterior, reprezentantul guvernului polonez pentru infrastructura energetică strategică, Piotr Naimsky, a informat că inversarea fizică a gazoductului Yamal-Europa ar putea furniza Poloniei 5,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an.

Gaz în Polonia

Polonia foloseşte aproximativ 20 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. La Varşovia, ei spun că au găsit o oportunitate de a abandona complet gazul rusesc prin diversificarea surselor de aprovizionare. Pe lângă conducta Baltic Pipe aflată în construcţie, care, conform planurilor, va avea o capacitate de debit de 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an, în Polonia există un terminal de GNL în Swinoujscie, care încă mai poate regazeifica altge 6,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an, dar această infrastructură se extinde acum: până în decembrie 2023, capacitatea sa de regazificare ar trebui să fie de 8,3 miliarde de metri cubi.

În plus, Polonia plănuieşte să instaleze un terminal GNL plutitor de aproximativ 6 miliarde de metri cubi de gaz pe an în Golful Gdansk până în 2025. Printre oportunităţile suplimentare pentru Polonia de a primi gaze se numără legăturile de infrastructură cu ţările vecine, în primul rând gazoductul Polonia-Lituania.

Situaţia în Germania

Interzicerea utilizării conductei Yamal-Europe pentru pomparea gazului rusesc prin Polonia nu va afecta securitatea energetică a Germaniei, deoarece această rută nu este aproape niciodată utilizată pentru importurile de gaze din Germania. Acest lucru a fost anunţat joi de către un reprezentant al Agenţiei Federale de Reţea, într-un interviu către agenţia rusă de ştiri TASS.

„Nu ne aşteptăm la nicio consecinţă pentru aprovizionarea în Germania”, a spus el. „Timp de câteva săptămâni, aproape nicio cantitate de gaz nu a ajuns în Germania prin această conductă; cea mai mare parte a mers în Polonia”.