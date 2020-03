Oraşul în care venitul de bază garantat a avut un succes. Oamenii au devenit mai sănătoşi şi mai fericiţi

Mai precis, participanţii la experiment au raportat că au fost mai fericiţi, sănătoşi şi au continuat să lucreze chiar dacă primeau bani fără obligaţii.

O echipă de cercetători de la McMaster University şi Ryerson University a examinat peste 200 de participanţi la experimentul ce a avut loc în sudul Ontario între 2017 şi 2019. Rezultatele sondajului sugerează că participanţii au înregistrat îmbunătăţiri la capitolele sănătate mintală, relaţii sociale şi stabilitatea locuinţei, împreună cu vizite mai puţin frecvente la spitale şi medici, care au redus impactul asupra serviciilor generale de sănătate.

Raportul arată că trei sferturi dintre respondenţi care lucrau când a început experimentul au continuat să facă, în ciuda faptului că primeau un venit de bază.

Totuşi, un purtător de cuvânt al actualului ministru al copiilor, comunităţii şi serviciilor sociale a transmis CBC o declaraţie în care a transmis că guvernul canadian este mai concentrat pe programe care vizează ajutarea şomerilor din întreaga provincie.

„Un proiect de cercetare care a inclus doar 4.000 de persoane nu este o soluţie adecvată pentru o provincie în care aproape două milioane de oameni trăiesc în sărăcie. Suntem concentraţi pe soluţii pentru Ontario care sunt practice şi durabile”, a scris oficialul.

Experimentul Ontario

Experimentul acordării unui venit de bază garantat în Ontario a fost un proiect pilot conceput pentru a testa dacă un venit de bază acordat în mod regulat participanţilor cu venituri mici sau fără venituri, „va reduce mai eficient sărăcia, va încuraja munca, va reduce stigmatizarea şi va produce rezultate mai bune pentru sănătate şi şanse mai bune de viaţă pentru beneficiari”.

Experimentul a prezentat un model în care participanţilor li s-au garantat fie 12.180 dolari americani pe an, dacă erau singuri, fie 17.230 dolari americani pe an pentru un cuplu. Pentru fiecare dolar pe care un participant îl câştigă prin angajare, pierde 50 de cenţi din venitul de bază. Aceasta înseamnă că propunerea de venit de bază se aplica numai persoanelor care câştigau mai puţin de 24.380 de dolari pe an sau cuplurilor care câştigau mai puţin de 34.420 de dolari pe an.

Experimentul a inclus 4.000 de subiecţi şi a fost planificat să funcţioneze timp de trei ani. În câteva luni de la începerea proiectului, un nou guvern a fost ales în Ontario şi experimentul a fost anulat rapid. Ministrul serviciilor sociale de la acea vreme, Lisa MacLeod, a declarat că în iulie 2018 că proiectul era scump, nesustenabil şi „clar nu este răspunsul pentru familiile din Ontario”.