Olanda vrea să interzică bancnota de 500 de euro şi să limiteze plăţile în numerar pentru a preveni spălarea de bani

Potrivit ministrului olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, această decizie nu-i va afecta pe consumatorii obişnuiţi deoarece ei fac rareori plăţi în numerar de peste 1.000 de euro în Olanda, transmite Agerpres

Oficialul le-a spus parlamentarilor că planul este sprijinit de Belgia, Franţa, Italia şi Spania, fiecare ţară putând decide un plafon chiar mai scăzut pentru plăţile în numerar.

Hoekstra lucrează la un program de limitare a plăţilor în numerar la 3.000 de euro în Olanda, ca parte a planului naţional prezentat în 2019 privind combaterea spălării banilor.

Conform deciziei BCE, bancnota de 500 de euro nu mai este emisă, dar încă mai sunt în circulaţie aproximativ 400 de milioane de bancnote, echivalentul a 200 de miliarde de euro.

Hoekstra şi omologii săi europeni vor retragerea completă a bancnotei, susţinând că este în principal folosită pentru tranzacţii ilegale.

„Analiştii au arătat că în cele din urmă bancnotele ajung în ţări din America Latină, Mexic şi China, unde nu poţi plăti nici măcar un pachet de unt în euro", a apreciat Theo Akse, fost şef al organismului de combatere a spălării banilor.

Bancnota de 500 de euro mai este denumită popular „bin Laden”, o aluzie la fostul şef al grupării teroriste Al-Qaeda, fiindcă permite grupărilor infracţionale să transporte sume mari într-un spaţiu compact. Sub această formă, o sumă de un milion de euro are o greutate de 2,2 kilograme şi poate fi ascunsă într-un rucsac de laptop. Aceeaşi sumă în bancnote de 100 de dolari are o greutate de aproape şase ori mai mare şi necesită un mijloc de transport mult mai vizibil.

Uniunea Europeană a propus recent un plafon de 10.000 de euro la nivelul statelor membre pentru plăţile în numerar. Cu alte cuvinte, oamenii pot plăti cu cash doar bunuri şi servicii al căror preţ nu depăşeşte acest prag.

Există şi ţări care se opun. În Austria, mnistrul de Finanţe, Gernot Bluemel, şi-a exprimat opoziţia faţă de planul oficialilor de la Bruxelles.

„Numerarul este un subiect sensibil în Austria”, a declarat Bluemel, la videoconferinţa informală a miniştrilor Economiei şi Finanţelor din UE.

Deşi Viena a salutat alte elemente ale planului, cum ar fi propunerea de înfiinţare a unei noi autorităţi a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, precum şi propunerea de a reglementa mai dur criptomonedele, Bluemel a explicat că mulţi austrieci văd numerarul ca fiind fundamental pentru siguranţă şi libertate.

UE crede că acest plafon este suficient de ridicat pentru a nu pune la îndoială moneda euro ca mijloc legal de plată şi recunoaşte importanţa vitală a plăţilor în numerar. Aproximativ două treimi dintre statele membre prevăd deja plafoane de acest tip, dar cuantumul acestora variază de la un stat la altul.