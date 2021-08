O companie americană, fondată de o echipă de români, achiziţionează o platformă de e-commerce cu 42 de milioane de dolari

Potrivit sursei citate, odată cu achiziţia GrocerKey, platforma digitală de curierat Point Pickup va permite comercianţilor cu amănuntul să ofere servicii de livrare same-day (în aceeaşi zi), scrie Tech Crunch.

Tom Fiorita, CEO-ul Point Pickup, spune că achiziţionarea GrocerKey, o companie din Madison, Wisconsin, care furnizează servicii software de comerţ electronic pentru magazinele alimentare, va ajuta comercianţii să aibă acces la datele cumpărătorilor.

„De la începutul pandemiei COVID-19, micii întreprinzători au apelat la platforme precum Amazon pentru a-şi vinde produsele şi nu avut acces direct la clienţii lor.”, spune Fiorita, potrivit Startupcafe

Astfel, GrocerKey va ajuta comercianţii să îşi vândă singuri produsele: cumpărătorul va putea accesa site-ul seller-ului şi va plasa comanda direct din platforma respectivă.

Point Pickup oferă servicii de livrare pentru aproape orice tip de produs: alimentar, mărfuri generale, farmacie etc. Platforma şi-a extins activitatea în toate cele 50 de state americane şi are o reţea de 350.000 de şoferi profesionişti.

Compania Point Pickup, dezvoltată integral de o echipă de programatori din România, a apărut în 2015 în Statele Unite şi initial s-a poziţionat ca un serviciu de livrări pe segmental B2C.

Echipa care a gândit proiectul Point Pickup este formată din Andrei Popa, Head of Development în cadrul diviziei de digital a agenţiei Cheil | Centrade, şi Mircea Alexandrescu, Director of Product. Ulterior s-au alăturat Andrei Popescu, Head of Infrastructure, şi Giovani Sîrbu, Lead Developer, şi, în cele din urmă, echipa a crescut la 15 oameni.