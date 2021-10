O aplicaţie financiară a distribuit din greşeală 90 de milioane de dolari utilizatorilor. Ce riscă cei care nu vor returna banii

Potrivit sursei citate, un bug dintr-o actualizare a făcut posibilă plata enormă, iar fondatorul Compound îi roagă pe cei care au primit banii să îi returneze.

Oficialul a precizat că utilizatorii pot păstra 10%, dar în caz că aceştia nu returnează banii, vor fi raportaţi la fisc.

Unii membri ai comunităţii DeFi au interpretat comentariile în sensul că fondatorul Compound Labs intenţiona să raporteze destinatarii autorităţilor fiscale relevante.

La scurt timp, Leshner şi-a cerut scuze pentru tweet.

Totuşi, realitatea este că, atât Leshner, cât şi restul comunităţii Compound Labs, se bazează acum pe bunăvoinţa utilizatorilor.

„Aceasta a fost, fără îndoială, cea mai proastă zi din istoria Compound”, a declarat Leshner pentru CoinDesk.

„Ceea ce e şi mai rău este că suntem complet neputincioşi. Nu putem face nimic altceva decât să ne aşezăm şi să privim cum se desfăşoară această dilemă morală”, a transmis fondatorul Compound.

Tokenul criptografic Compound-COMP- s-a prăbuşit la transmiterea veştii, dar şi-a revenit rapid.

„Personal, sper că utilizatorii vor returna fondurile comunităţii. Nu este proprietatea mea, nu este proprietatea lor, este proprietatea comunităţii ", a spus Leshner.

Potrivit Coindesk, până la data de 1 octombrie 2021, doi utilizatori au returnat un total de 37.493 jetoane COMP în valoare de peste 12 milioane de dolari în momentul scrierii.

„Există idei de a stimula în continuare oamenii să returneze ce au primit”, a spus Leshner, dar chiar şi cu un anumit program de stimulare „va continua să se bazeze pe oamenii care fac ceea ce trebuie”.

Compound Labs, cu sediul în San Francisco, este una dintre cele câteva companii DeFi aflate în atenţia autorităţilor de reglementare. Software-ul Compound elimină intermediarii umani precum brokerii, bazându-se în schimb pe algoritmi pentru a executa tranzacţiile. Tehnologia este încă la început, ceea ce deschide posibilitatea unor erori.

În urmă cu doi ani, Compound a strâns 25 de milioane de dolari în cadrul unei finanţări de serie A de la firma de capital de risc Andreessen Horowitz.

Leshner, un fost economist, a început Compound în parte pentru că a simţit că lumea criptomonedelor era blocată într-un mediu cu dobândă zero.

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error:



Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat.



Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed.