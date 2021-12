Naftogaz a depus o plângere la UE împotriva Gazprom. Potrivit companiei ucrainene, partea rusă a încălcat regulile antitrust prin tăierea aprovizionării cu gaze

Pe 21 decembrie, NJSC Naftogaz din Ucraina a depus o plângere la Comisia Europeană cu privire la abuzul de poziţie dominantă pe piaţa europeană a gazelor de către Gazprom Rusia. Compania naţională a depus o petiţie la Direcţia Generală Concurenţă pentru a lua măsuri imediate pentru normalizarea situaţiei, - spune comunicatul.

De asemenea, Naftogaz a cerut Comisiei Europene (CE) să oblige Gazprom să liciteze volume semnificative de gaze naturale pentru a putea fi achiziţionate la graniţele Ucrainei cu Rusia sau UE.

Naftogaz cere Comisiei Europene să ia imediat un set de măsuri provizorii. În special, Naftogaz solicită CE să oblige Gazprom să pună la vânzare prin intermediul unei platforme electronice volume importante de gaze pentru livrare la graniţa ucraineano-rusă, sau cel puţin la graniţa dintre Ucraina şi UE”, se spune în text. În acest caz, clienţii Gazprom vor putea cumpăra gaz pentru rezervarea independentă ulterioară a capacităţii sistemului de transport al gazelor din Ucraina.

Compania ucraineană ar fi acuzat compania rusă Gazprom că a creat obstacole artificiale care au dus la criza energetică din Europa. „În special, vorbim despre refuzul deliberat al Gazprom de a umple în mod corespunzător spaţiile de depozitare din UE, deţinute de Gazprom, sau în care are volume rezervate semnificative”, se arată în comunicat.

Compania ucraineană a spus că firma rusă a încetat să mai vândă gaze prin propria platformă electronică. În plus, având suficiente volume de gaze şi capacitatea de a utiliza capacităţile de tranzit gratuit ale sistemului de transport al gazelor din Ucraina, Gazprom nu furnizează volume suplimentare UE, se arată în comunicat.

"De asemenea, fără un motiv întemeiat, Gazprom nu a adăugat niciodată un punct de transport al gazelor la graniţa ruso-ucraineană platformei sale electronice. În plus, Gazprom continuă să blocheze exportul de gaze produse în Rusia de către companiile private şi, de asemenea, blochează tranzitul gazului din Asia Centrală către Europa”, spune Naftogaz.

Compania consideră că scopul acestor acţiuni este de a crea o penurie artificială de gaze şi de a face presiune asupra UE pentru a accelera lansarea gazoductului Nord Stream 2. Potrivit Naftogaz, Gazprom încalcă legile antitrust ale UE, ceea ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor la gaze în Europa.