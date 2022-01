Investiţia în criptomonede poate deveni profitabilă, dar este şi foarte riscantă. Când şi cât e bine să investeşti

„Investiţiile în criptomonede pot aduce profituri remarcabile, în anumite cazuri în rândul a sute sau mii de procente, lucru pe care l-am observat încă de la începutul discuţiei, în cazul celor mai importante proiecte din acest spaţiu. Din acest motiv, cei implicaţi în această piaţă se referă la investiţiile lor în funcţie de câte ori şi-au multiplicat investiţia. Totuşi, trebuie subliniat că aceste rezultate sunt caracteristice monedelor nou lansate, situaţie în care investiţiile tind să fie mai periculoase.

Pe de altă parte, monedele consacrate precum Bitcoin sau Ethereum prezintă un nivel mai redus de volatilitate pe termen scurt, ceea ce reduce posibilitatea de apariţie a unor mişcări ample atât pozitive cât şi negative. Aş concluziona spunând că investiţia în criptomonede poate fi foarte profitabilă, având potenţialul de a aduce randamente impresionante, dar în acelaşi timp presupune şi asumarea unor riscuri ridicate, care se pot dovedi a nu fi potrivite pentru orice investitor şi care pot rezulta chiar în pierderea totală a investiţiei”, a declarat pentru News.ro Radu Puiu, financial analyst XTB România, casă de brokeraj pe bursele internaţionale, listată pe Bursa de la Varşovia.

Principalele criptomonede, Bitcoin şi Ethereum, înregistrau miercuri preţul de 41.632 dolari, respectiv 3.124 dolari. Pentru a face o comparaţie, pe 18 ianuarie 2021 Bitcoin a închis ziua la 36.318 dolari, în timp ce Ethereum atingea un nivel de 1.236 dolari.

”Din start, se observă că cele două active marchează randamente pozitive în această perioadă de un an, Bitcoin apreciindu-se cu 13,7%, în timp ce Ethereum este într-o situaţie mult mai bună, prezentând o creştere de 152,8%. Pe de altă parte, dacă analizăm situaţia în raport cu valorile de la începutul anului 2020 şi de la începutul pandemiei, în luna martie, valorile sunt remarcabile. Pe 18 ianuarie 2020, Bitcoin înregistra o valoare de 8.890 dolari ceea ce reprezintă o creştere de 368,3% faţă de preţul din prezent, în timp ce Ethereum se afla la aproximativ 175 dolari, marcând astfel o creştere impresionantă de 1.695%. La momentul izbucnirii panicii pe pieţele de capital (începutul lunii martie 2020), Ethereum a scăzut până la 88 dolari, în timp ce Bitcoin s-a depreciat până în zona 3.890 dolari”, spune analistul.

Comparativ cu minimele pandemice, Ethereum înregistrează în prezent un randament de 3.470%, în timp ce Bitcoin prezintă o creştere cu 970%.

”Popularitatea în creştere a criptomonedelor este incontestabilă, la nivel global dar şi în ţara noastră. Sfârşitul de an a adus o corecţie care s-a conturat şi în primele sesiuni ale anului 2022, când Bitcoin a scăzut pentru o scurtă perioadă de timp sub nivelul psihologic de 40.000 dolari. Prin urmare, deşi a fost un an cu randamente pozitive nu putem spune că drumul către aceste rezultate a fost lin, ci din contră investitorii care au avut expuneri anul trecut au trebuit să îşi controleze bine emoţiile pentru a ieşi pe plus la ”sfârşitul zilei”. Mă aştept ca anul 2022 să continue să ofere mişcări interesante pe piaţă, iar performanţele din acest început de an susţin această presupunere. Totuşi, creşterile acestor active ar putea să nu mai fie atât de ample şi pe scară atât de largă ca în 2021, având în vedere că volumul de lichiditate din pieţe (banii disponibili) se va reduce odată cu oprirea programelor de stimulente ale unor bănci centrale importante precum Rezerva Federală sau Banca Centrală Europeană”, adaugă Radu Puiu.

Proiectele legate de Metaverse par să capete tot mai multă popularitate şi acest subiect merită urmărit pentru a vedea dacă se va ridica aşteptărilor, sau este doar ”hype” de moment. În plus, monedele consacrate precum Bitcoin şi Ethereum ar putea fi atractive pentru investitorii care vizează acumularea şi investiţiile pe termen lung, în contextul în care inflaţia este la maximele ultimilor 40 de ani în SUA şi la cele mai ridicate niveluri din ultimul deceniu în România.

”Din punctul meu de vedere, ar trebui investite doar sume pe care să fii dispus să le pierzi şi care să nu îţi afecteze viaţa sau alte obiective personale. Fiind vorba despre un set de active cu un grad ridicat de risc şi foarte volatile, scăderile ample de ordinul a zeci de procente tind să fie scenarii destul de frecvent observate iar acest lucru poate influenţa semnificativ nivelul investiţiei tale. În concluzie, investiţiile în active digitale pot reprezenta un element extra în portofoliul investitorilor, care poate aduce randamente considerabile dar care, de asemenea, poate să ducă la pierderea unui procent major din investiţia iniţială”, mai spune el.