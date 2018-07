Franţa, reclamată Comisiei Europene din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian: 16.000 de zboruri amânate

„International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet şi Wizz Air au depus o sesizare la Comisia Europeană împotriva Franţei deoarece grevele controlorilor de trafic aerian din această ţară restricţionează principiul fundamental al libertăţii de circulaţie în cadrul Uniunii Europene”, au comunicat marţi companile, cu precizarea că „nu pun la îndoială dreptul de a face grevă, dar cred că autorităţile franceze încalcă legile Uniunii Europene deoarece nu acordă permisia de zbor deasupra Franţei în timpul grevelor”.

Pe de altă parte, susţin operatorii, pasagerilor care se află în acele zboruri li se refuză dreptul fundamental de liberă călătorie între statele membre care nu sunt afectate de grevă.

Până în prezent, grevele controlorilor de trafic francezi au crescut cu 300 de procente faţă de 2017. Luna trecută, Senatul francez a confirmat că numai Franţa este responsabilă pentru 33% din întârzierile de zbor din Europa. Senatul afirmă, de asemenea, că dreptul la grevă trebuie echilibrat cu obligaţia de a furniza servicii publice.

„Dreptul la grevă trebuie echilibrat cu libertatea de mişcare. Nu numai pasagerii care zboară în şi din Franţa sunt afectaţi de grevele controlorilor de trafic francezi, dar şi cei care se află în aeronave ce doar survolează ţara, în special spaţiul aerian extins ce acoperă Marsilia şi Marea Mediterană, care este, de asemenea, supus întârzierilor şi întreruperilor masive. Acest fapt afectează liniile aeriene, dar are şi un efect negativ important asupra turismului şi economiei din Spania”, a declarat Willie Walsh, CEO al IAG.

Există precedent

În 1997, Spania a sesizat Comisia Europeană după ce a suferit mulţi ani din cauza faptului că agricultorii francezi au împiedicat exportul de fructe şi legume în UE. Curtea Europeană a decis împotriva Franţei, deoarece autorităţile franceze nu au abordat acţiunile fermierilor şi nu au asigurat libera circulaţie a mărfurilor.

„Autorităţile de control de trafic aerian din Europa se apropie de un moment critic în condiţiile în care sute de zboruri sunt anulate sau întârziate zilnic fie din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian, fie deoarece serviciul de control de trafic aerian European nu are suficienţi angajaţi. Când controlorii de trafic aerian din Grecia sau Italia sunt în grevă, zborurile care survolează ţările se desfăşoară normal. De ce nu poate şi Franţa să facă la fel? Serviciile de control de trafic aerian (în special în Germania şi Marea Britanie) se ascund în spatele condiţiilor meteo severe şi a unor eufemisme cum ar fi „restricţii de capacitate” când de fapt adevărul este că nu au suficienţi controlori de trafic aerian pentru a deservi numărul de zboruri programate. Aceste perturbări sunt inacceptabile şi cerem autorităţilor europene şi Comisiei Uniunii Europene să ia atitudine rapid şi decisiv pentru a se asigura că furnizorii de servicii de control de trafic aerian au suficient personal şi că zborurile care survolează anumite zone nu sunt afectate când au loc greve naţionale, aşa cum se întâmplă în mod repetat în Franţa”, a declarat, în comunicat, Michael O’Leary, CEO Ryanair.

Johan Lundgren, CEO easyJet, a completat: „Respectăm în totalitate dreptul la grevă şi am purtat un dialog constructiv cu UE şi autorităţile franceze pentru a adresa problema grevelor controlorilor de trafic aerian. Din păcate, pasagerii noştri au resimţit un progres foarte mic, motiv pentru care am considerat necesar să facem acest pas important, în special din cauza grevelor cumulate din acest an, care au totalizat 29 de zile până în prezent.”

József Váradi, CEO Wizz Air, a adăugat: „Eşecul autorităţilor de control al traficului aerian din Franţa de a asigura servicii continue şi adecvate este deja cauza unor perturbări majore pentru planurile de călătorie a mii de pasageri în întreaga Europă, iar companiile sunt cele care trag ponoasele. Adresarea acestei probleme trebuie să fie o prioritate pentru autorităţile europene pentru a se asigura că cetăţenii Europei, dar şi companiile, nu mai sunt captive din cauza problemelor locale.”

Potrivit Eurocontrol, mai mult de 16.000 de zboruri au fost amânate până în luna iunie a acestui an din cauza grevelor controlorilor de trafic aerian din Franţa, care afectează mai mult de două milioane de pasageri.