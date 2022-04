Fostul şef al Twitter, despre achiziţia făcută de Musk: Preluarea ei din mâinile Wall Street mi se pare pasul corect

”Iubesc Twitter. Este cel mai apropiat lucru de o „conştiinţă globală”, spune Dorsey, pe Twitter. ”Ca şi companie, Twitter rămâne pentru mine singurul copil şi cel mai mare regret. A fost deţinută de Wall Street şi de modelul publicităţii online. Preluarea ei din mâinile Wall Street-ului mi se pare pasul corect”.

Dorsey, cunoscut pentru personalitatea sa puternică şi opiniile exprimate fără menajamente, s-a retras de la conducerea Twitter în noiembrie 2021.

Dorsey spune că Elon Musk este singura soluţie pentru Twitter, chiar dacă, spune el, „în principiu nu cred că cineva ar trebui să deţină sau să conducă Twitter”. El se arată convins că Musk va face ca Twitter să fie o platformă în care oamenii să aibă maximă încredere.

El a mulţumit atât lui Musk, cât şi CEO-ului actual, Parag Agrawal, că au scos Twitter „dintr-o situaţie imposibilă.”

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step.