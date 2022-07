Fitch a coborât ratingul Turciei într-o zonă inferioară a categoriei „junk”, nerecomandată pentru investiţi. Cu cât s-a depreciat lira în acest an

Fitch a informat că a coborât ratingul suveran al Turciei de la „B plus" până la „B", adică cu cinci trepte sub nivelul „investment grade" ( -recomandat pentru investiţii -nr.). În plus, perspectiva asociată ratingului Turciei este una „negativă", ceea ce înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă în perioada următoare.

„Ghidată de consideraţii politice, Banca Centrală a Turciei a menţinut rata dobânzii la 14% din decembrie 2021, în pofida creşterii rapide a inflaţiei, a impactului războiului din Ucraina asupra pieţelor materiilor prime şi a înăspririi politicii monetare în cele mai dezvoltate economii", se arată în raportul Fitch, informează Agerpres

Anul acesta, Banca Centrală a Turciei nu a modificat rata dobânzii rata dobânzii, chiar dacă rata anuală a inflaţiei a urcat la 78,6% în iunie.

În loc să majoreze dobânzile pentru a ţine sub control creşterea preţurilor şi deprecierea lirei, autorităţile turce au adopta anul acesta câteva măsuri neortodoxe. Autoritatea de reglementare bancară a interzis împrumuturile în lire acordate companiilor care deţin valută, cel mai recent efort de a sprijini moneda naţională şi de a atenua presiunile inflaţioniste.

Anul acesta, lira s-a depreciat cu peste 20% faţă de dolar, după un declin de 44% anul trecut.

Pentru acest an, Fitch se aşteapă ca rata anuală a inflaţiei în Turcia să se situeze în jur de 71,4%, cel mai ridicat nivel dintre statele cărora agenţia le atribuie rating suveran, urmând ca în 2023 inflaţia să scadă la 57%.