Fenomenul caselor minuscule. Apartament de 7 mp, cu patul deasupra cuptorului cu microunde, scos la licitaţie pentru 50.000 de lire sterline

Imaginaţi-vă că vă petreceţi viaţa în doar 7 metri pătraţi. Ar fi loc pentru maxim un pat, o toaletă şi duş, o chiuvetă, un cuptor cu microunde şi un spaţiu pentru depozitare. Dar nu există loc pentru o bucătărie în care să se gătească, decoraţiuni, un loc pentru depozitarea echipamentelor pentru hobby-uri sau pentru a avea pe cineva în vizită.

„Aceasta este viaţa în cel mai mic microapartament din Londra. Situat în Lower Clapton, estul Londrei, vânzătorii săi consideră că este cel mai mic care a apărut pe piaţa din capitală. Preţul minim stabilit de licitatori este de 50.000 de lire sterline, dar este de aşteptat să fie mai mult, deoarece a fost cumpărat cu 103.500 de lire sterline în mai 2017”, scrie The Guardian

Apartamentul este un exemplu a ceea ce experţii spun că este un fenomen în creştere al caselor mici, determinat de creşterea preţurilor chiriilor şi proprietăţilor. Microapartamentele devin din ce în ce mai căutate şi chiar mai mici, spun ei.

Apartamentul din Clapton a fost renovat recent şi are o fereastră mare. Pentru a maximiza spaţiul, are un pat sub care se află dulapuri. Spaţiul dintre pat şi perete este suficient cât să vă puteţi întinde braţele şi există o masă pliabilă pentru a mânca sau a lucra. O toaletă şi duş sunt într-o cameră uşor separată.