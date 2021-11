Elon Musk, după anunţul acordului istoric între Tesla şi Hertz: N-am semnat încă un contract. Cererea pentru Tesla este mai mare decât oferta

”Dacă toate acestea se bazează pe Hertz, vreau să subliniez că nu am semnat încă un contract. Cererea pentru Tesla este mai mare decât oferta, aşa că vom vinde maşini către Hertz cu aceeaşi marjă ca şi pentru consumatori. Acordul cu Hertz are un efect zero asupra economiei noastre”, a afirmat Musk.

Capitalizarea Tesla a depăşit 1.000 de miliarde de dolari săptămâna trecută, după ce Hertz a anunţat că îşi va mări flota de vehicule electrice ”cu o comandă iniţială pentru 100.000 de Tesla, până la sfârşitul anului 2022”.

Anunţul a fost însoţit de o reclamă în care campionul de şapte ori la Super Bowl Tom Brady a apărut lângă automobile electrice Model 3 ale Tesla, într-un garaj al Hertz.

Un purtător de cuvânt al Hertz a refuzat, marţi, să discute despre detaliile acordului, dar a spus că compania îşi menţine planul de a oferi vehiculele până la sfârşitul anului 2022. Aceasta a spus că Tesla a început deja să livreze maşini destinate flotei de închirieri a Hertz.

De la închiderea tranzacţiilor bursiere din 22 octombrie, înainte de anunţ, acţiunile Tesla au crescut cu aproximativ 33%.

Săptămâna trecută, Musk a spus că este ”ciudat” că vestea a influenţat atât de mult evaluarea companiei.

Averea netă a lui Musk, care deţine aproximativ 20% din Tesla, a crescut odată cu preţul acţiunilor producătorului de vehicule electrice, iar miliardarul a devenit cel mai bogat om din lume.

De creşterea preţului acţiunilor Tesla au beneficiat şi alţi acţionari din interiorul şi din afara companiei, inclusiv investitori de lungă durată precum Ron Baron, angajaţii Tesla care au câştigat şi au dobândit opţiuni de-a lungul timpului şi membrii ai consiliului de administraţie al companiei.

La două zile după anunţarea comenzii iniţiale de 100.000 Tesla, Hertz a spus că până la jumătate din maşinile disponibile vor fi puse la dispoziţie şoferilor Uber, pentru închiriere, până în 2023.

Compania a spus că, ”dacă va avea succes”, programul s-ar putea extinde la 150.000 de vehicule în următorii trei. ani.

Hertz a subliniat că aceste ambiţii ar putea fi afectate de factori în afara controlului său, cum ar fi deficitul de semiconductori sau alte constrângeri.

