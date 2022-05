Elon Musk spune că va anula interdicţia Twitter împotriva lui Donald Trump, dacă achiziţia sa va fi finalizată

În urma interdicţiei, Trump a lansat Truth Social, care este prezentată ca o alternativă de liberă exprimare faţă de platformele Big Tech.







Oficialii de la Casa Albă şi strategii democraţi s-au îngrijorat de preluarea Twitter de către Musk înaintea alegerilor prezidenţiale din 2024. Unii membri ai administraţiei Biden au devenit din ce în ce mai îngrijoraţi că Musk îi va permite lui Trump şi altor agenţi republicani care au fost interzişi de pe platformă să se întoarcă, a relatat anterior CNBC. Musk, care este CEO-ul Tesla şi SpaceX, a recunoscut marţi că Trump a spus că nu se va întoarce pe platformă. Cu toate acestea, unii apropiaţi spun că se aşteaptă ca Trump să revină oricum pe Twitter.

”Voi fi pe Truth Social în cursul săptămânii. Este în program. Avem o mulţime de oameni înscrişi. Îmi place Elon Musk. Imi place foarte mult. Este un individ excelent. Am făcut multe pentru Twitter când eram la Casa Albă. Am fost dezamăgit de felul în care am fost tratat de Twitter. Nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus Trump.