Economia SUA a picat cu 32% în al doilea trimestru, cel mai abrupt declin din 1947

Faţă de acelaşi trimestru de acum un an, economia SUA s-a contractat 9,5%. Exporturile şi importurile au scăzut cu peste 20% faţă de un an în urmă, în timp ce cheltuielile consumatorilor - principalul motor al economiei americane - au scăzut cu 10,7% de la an la an.

Această prăbuşire vine în contextul în care SUA a impus restricţii şi a redus cheltuieli, în apogeul pandemiei. Reducerea cheltuielilor cu servicii precum asistenţa medicală a determinat căderea.

Economiştii au spus că se aşteaptă ca cea mai puternică scădere să fie înregistrată în trimestrul al doilea, iar ulterior să aibă loc o recuperare.

Dar, întrucât cazurile de infectare din SUA continuă să crească şi unele zone reimpun restricţii, este de aşteptat că reculul nu va avea loc.

Jerome Powell, şeful băncii centrale a Americii, a atras atenţia miercuri cu privire la încetinirea recuperării, descriind declinul drept „cel mai sever din viaţa noastră”.

El a solicitat cheltuieli guvernamentale suplimentare pentru a ajuta gospodăriile şi întreprinderile americane să reziste la criză.