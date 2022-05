Două nave-cisternă vor livra gaz natural lichefiat din SUA către Bulgaria, în iunie

Primele două nave-cisternă cu gaz lichefiat din SUA pentru Bulgaria vor ajunge în iunie, iar costul gazului va fi mai mic decât preţul Gazprom. Acest lucru a fost anunţat miercuri seară, imediat după întoarcerea din Statele Unite, de premierul bulgar Kiril Petkov. Declaraţia sa a fost difuzată de Televiziunea Naţională Bulgară.

„A fost o vizită fructuoasă, am vorbit şi despre aprovizionarea cu gaze. Deja în iunie vor sosi primele cisterne cu gaz, care va fi la un preţ puţin mai mic decât costul gazului de la Gazprom. Am început negocierile pentru încheierea unui contract pe termen lung, iar costul gazului va fi si mai mic. Nu voi numi încaă un preţ exact.Se precizează calea de livrare. Probabil că gazul va trece prin terminale din Grecia sau Turcia. Bulgargaz va încheia un acord de furnizare cu o companie americană; nu vor exista intermediari”, a spus premierul.

„Preţul real asupra căruia am convenit este sub preţul pieţei şi sub preţul Gazprom. Acest lucru este foarte important, pentru că ne dorim să avem cele mai mici preţuri pentru ca afacerea noastră să aibă oportunităţi competitive bune”, a adăugat Petkov.

„Acordul oficial privind prima furnizare de gaz lichefiat va fi semnată în zilele următoare, iar pregătirea unui acord pe termen lung va dura mai mult”, a spus premierul, adăugând că se lucrează şi la livrarea de gaz. din Azerbaidjan.

Anterior, preşedintele bulgar Rumen Radev a comentat ştirile despre furnizarea de gaz lichefiat din Statele Unite, subliniind că orice încercare de diversificare a aprovizionării cu gaze către ţară ar trebui salutată. „Fiecare experienţă de diversificare a energiei ar trebui susţinută, dar nu pot comenta această înţelegere fără a avea parametri exacţi”, a spus Radev. „Este foarte important ca guvernul să caute cele mai favorabile condiţii pentru Bulgaria, aceasta se referă nu numai la preţ, ci şi de asemenea, sustenabilitatea aprovizionărilor, astfel încât întreprinderile bulgare şi alţi consumatori să îşi poată prezice costurile.”

Pe 27 aprilie, Gazprom a anunţat că a suspendat complet livrările de combustibil către compania bulgară Bulgargaz şi către cea poloneză PGNiG din cauza neplăţii în ruble la timp. Pe 23 martie, preşedintele rus Vladimir Putin a dat instrucţiuni ca plăţile pentru exportul de gaz rusesc către ţări neprietenoase să se facă în ruble. El a spus că Rusia va refuza să accepte plăţi în cadrul unor astfel de contracte în valute compromise, inclusiv dolari şi euro.