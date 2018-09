Coca Cola va face băuturi cu canabis

Potrivit Bloomberg şi CNN , Coca Cola a anunţat recent că „urmăresc atent” evoluţia substanţei denumită canabidiol (CBD), care se regăseşte în marijuana şi nu are efecte psihoactive.

Potrivit surselor citate, producătorul de băuturi răcoritoare ar fi discutat deja cu Aurora Cannabis, o compania producătoare de canabis canadiană care şi-a manifestat interesul pentru producţia băuturilor din canabis.

”Se întâmplă atât de multe în această industrie încât noi considerăm că există un potenţial imens”, a spus purtătorul de cuvânt al Aurora. ”Ştiri precum aceasta reprezintă o validare a potenţialului imens pe care îl are la nivel global industria canabisului”.

Constellation Brands, producătorul berii Corona, a anunţat luna trecută o investiţie de 4 miliarde de dolari în compania canadiană producătoare de canabis Canopy Growth.

Totuşi, atât canabisul, cât şi CBD sunt considerate ilegale în Statele Unite, chiar dacă există câteva state care au legalizat marijuana. Analiştii citaţi de CNN spun că orientarea Coca-Cola spre acest tip de ingrediente face parte din strategia pe termen lung a companiei - în situaţia în care acestea vor deveni la un moment dat legale. Bonnie Herzog, analist al Wells Fargo, estimează că băuturile infuzate cu canabis ar putea genera o piaţă anuală de 50 de miliarde de dolari în Statele Unite - valoare care reprezintă aproximativ jumătate din vânzările de bere, care au ajuns la 117 miliarde de dolari.

Cannabisul a îmbăgăţit multe companii

Consumul de cannabis în scopuri medicale sau recreative este legal în tot mai multe ţări din lume, lucru care i-a determinat pe investitori să privească cu mare atenţie acest sector, inclusiv din punct de vedere al acţiunilor unor companii, listate la burse.

Potrivit Bloomberg , cea mai notabilă creştere este aceea a companiei canadiene Tilray, ale cărei acţiuni au explodat pe bursă - cu o creştere de 13 ori a valorii, din iulie, de la listare.

Brendan Kennedy, Michael şi Christian Groh – investitori la Tilray Inc., valoarea participaţiei – 7,2 mld. dolari (2,4 mld. de fiecare, presupunând că au acelaşi număr de acţiuni). Cei trei au înfiinţat Privateer Holdings Inc. în mai 2010. Compania a investit, ulterior în firma canadiană Tilray Inc., ale cărei acţiuni au explodat pe bursă după listare.

Bruce Linton - Canopy Growth Corp., valoarea participaţiei 142,6 mil. dolari. Bruce Linton este directorul executive al Canopy Growth Corp., una dintre cele mai mari companii din lume care fabrică produse cu conţinut de cannabis. Are sediu într-o fostă fabric de ciocolată Hershey din Smith Falls, Ontario.

Terry Booth - Aurora Cannabis Inc., valoarea participaţiei 95,1 mil. dolari. Director executiv al companiei, Boot obişnuia să vândă marijuana încă din liceu. La începutul anului, compania sa a dat lovitura prin preluarea peoducatorului de cannabis medicinal CanniMed Therapeutics, în urma unei tranzacţii de 1,23 mld. dolari canadieni.

John Cervini, Aphria Inc. – valoarea participaţiei 144 mil. dolari. Cervini a fondat Aphria în Onatio, după ce a părăsit afacerea cu sere de tomate şi ardei a familiei sale. Împreună cu prietenul sau Cole Cacciavillani a început să cultive marijuana, Aphria fiind una dintre primele companii producătoare de marijuana care s-a listat bursă.