Cele mai ciudate taxe din  lume: de la impozitul pe ferestre la cel pe urină sau taxa pe chinez

Iată câteva dintre cele mai ciudate, prezentate de efile.com

1. În Egiptul Antic, uleiul de gătit era impozitat şi, pe deasupra, oamenii trebuiau să cumpere uleiul de gătit de la faraoni şi li se interzicea reutilizarea uleiului cumpărat anterior. Scribii verificau fiecare gospodărie pentru a se asigura că se foloseşte cantitatea corespunzãtoare, pentru a confisca proviziile mai vechi şi pentru a forţa cumpărarea de ulei proaspãt.

2. Pecunia non olet sau Banii nu put! este o vorbă latină. În secolul I d.Hr., împăratul roman Vespasian a impus o taxă pe urină. Urina din pisoarele publice a fost vândută ca ingredient esenţial pentru mai multe procese chimice, de ex. a fost folosit la bronzare (nu se ştie exact cum), precum şi de către spălători ca sursă de amoniac pentru curăţarea şi albirea togelor de lână etc. Prin urmare, cei care obţineau urină valoroasă de la colecţionari plăteau o taxă.

3. În Roma Antică, nu era neobişnuit ca proprietarii de sclavi să-şi elibereze sclavii după un anumit număr de ani de muncă şi să ceară plata unei anumite taxe. Sclavii puteau plăti această taxă, deoarece mulţi dintre ei aveau ocazia să lucreze în mai multe locuri şi astfel puteau câştiga banii folosiţi pentru a-şi obţine libertatea. Guvernul roman a cerut sclavului nou eliberat să plătească un impozit pe libertatea sa.

4. În timpul Evului Mediu, guvernele europene au plasat o taxă pe săpun. A rămas în vigoare foarte mult timp. Marea Britanie nu şi-a abrogat taxa de săpun până în 1835.

5. Anglia a implementat un impozit pe ferestre, taxând casele pe baza numărului de ferestre pe care le aveau.

6. În 1705, împăratul rus Petru cel Mare a pus un impozit pe barbă, în speranţa de a-i obliga pe bărbaţi să adopte aspectul bărbierit curat, obişnuit în Europa de Vest.

7. Francezii au avut o taxă pe sare numită gabela, care i-a enervat pe mulţi şi a fost unul dintre factorii care au contribuit la Revoluţia Franceză.

8. În 1885, Canada a creat impozitul pe chinez, care a impozitat intrarea imigranţilor chinezi în Canada. Impozitul a durat până în 1923, când s-a adoptat o lege care interzicea intrarea chinezilor în Canada, cu câteva excepţii.

9. Japonia a impus o taxă pe whisky care se bazează pe procentul de alcool în volum, astfel încât producătorii japonezi de whisky au început să-şi dilueze produsul cu apă pentru a evita taxa. Producătorilor europeni de whisky li s-a interzis să facă acest lucru; de aceea, whisky-ul japonez a avut un avantaj în Japonia.