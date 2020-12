Bitcoin a atins cea mai mare valoare înregistrată vreodată

Cea mai cunoscută criptomonedă a atins sâmbătă nivelul record de 25.022 dolari pe platforma de tranzacţionare Bitstamp.



La începutul acestui an se tranzacţiona la nivelul de 8.000 dolari dar în primăvară, când a izbucnit pandemia de coronavirus (COVID-19), a scăzut la 4.000 dolari. În toamnă, bitcoin s-a apreciat semnificativ, datorită cererii din partea marilor investitori, atraşi de potenţialul unor câştiguri rapide, şi a aşteptărilor că va deveni o metodă de plată de bază, scrie Agerpres



Bitcoin este cea mai importantă monedă digitală, cu o cotă de piaţă de aproape 70%.



Aprecierea bitcoin vine după ce PayPal Holdings Inc s-a alăturat în octombrie pieţei criptomonedelor, permiţând clienţilor să cumpere, să vândă şi să deţină bitcoin şi alte monede virtuale folosind portofelele online ale procesatorului de plăţi online.



Clienţii PayPal vor putea de asemenea să folosească criptomonedele pentru a face achiziţii la 26 de milioane de comercianţi din reţeaua sa, de la începutul anului viitor, a informat compania americană.



PayPal speră că acest serviciu va încuraja folosirea pe plan global a monedelor virtuale şi îşi pregăteşte reţeaua pentru noile monede digitale care ar putea fi dezvoltate de băncile centrale şi de corporaţii, a afirmat într-un interviu Dan Schulman, preşedinte şi director general.



„Lucrăm cu băncile centrale şi ne gândim la toate formele de monede digitale şi la modul în care PayPal poate avea un rol în acest sector", a explicat şeful PayPal.



Compania, cu sediul în San Jose, California, are 346 de milioane de conturi active pe plan global şi a procesat în trimestrul doi din 2020 plăţi de 222 miliarde de dolari.