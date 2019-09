Americanii au un deficit bugetar mai mare decât al României

Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat că deficitul bugetar în august a totalizat 200 miliarde de dolari, comparativ cu 214 miliarde de dolari în august 2018. Analiştii se aşteptau ca deficitul să ajungă luna trecută la 195 miliarde de dolari.

Cheltuielile federale au scăzut cu 1% în august, la 428 miliarde de dolari, în timp ce veniturile au urcat cu 4%, la 228 miliarde de dolari.

Experţii se aşteaptă la un excedent în septembrie, ceea ce ar putea duce la scăderea uşoară a deficitului pe 2019 sub nivelul de 1.000 de miliarde de dolari.

Autorităţile estimează că în acest an deficitul bugetar se va situa la 960 miliarde de dolari, faţă de 779 miliarde de dolari în urmă cu un an. De asemenea, deficitul bugetar ar urma să depăşească 1.000 de miliarde de dolari în 2020 şi să nu scadă sub acest nivel în următorul deceniu.

Estimările Casei Albe pentru acest an indicau un deficit bugetar de 4,7% din PIB pentru acest an şi de 4,5% din PIB pentru anul viitor.

FMI a estimat că România va avea un deficit de 3,7% dacă nu ia măsuri urgente



Spre comparaţie, ultimul raport al Fondului Monetar Internaţional (FMI), indica pentru România un deficit bugetar de 3,7% din PIB în acest an.

Reprezentanţii FMI au recomandat, la finalul lunii august, un set demăsuri destinate diminuării deficitului bugetar şi celui comercial, reevaluarea noii legi a pensiilor şi îmbunătăţirea guvernanţei la companiile de stat.

Experţii Fondului avertizează asupra creşterii economiei româneşti, care ar urma să rămână la nivelul de 4% în 2019 şi să încetinească la 3% pe termen mediu.

FMI susţine că este necesar ca autorităţile române să profite de avansul economiei pentru a demara un proces durabil de consolidare fiscală sprijinit de măsuri de calitate. Un prim pas ar fi respectarea ţintei de deficit de 2,8% din PIB.

Potrivit estimărilor, deficitul bugetar al României va ajunge la 3,7% din PIB în 2019 dacă nu se vor lua măsuri suplimentare.

În consecinţă, FMI susţine că este nevoie de măsuri de calitate echivalente cu aproximativ un procent din PIB pentru atingerea ţintei de deficit pe 2019.

Astfel, FMI recomandă reorientarea cheltuielilor fiscale dinspre salarii şi pensii către investiţii şi inversarea tendinţei de reducere a investiţiilor publice din ultimii ani. De asemenea, specialiştii susţin că noua lege a pensiilor, adoptată în luna iunie 2019, are nevoie de o reevaluare, deoarece ar putea pune în pericol economia.

